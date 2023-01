Critique : Cadre iPhone 6 Plus de Grid Studio

Grid Studio se spécialise dans la création d’œuvres d’art incontournables pour les fans de technologie en démontant soigneusement les appareils Apple classiques, y compris le tout premier iPhone et l’Apple Watch de première génération, et en les transformant en œuvres d’art incroyables qui présentent tous les composants individuels des appareils d’origine, tous parfaitement disposés et encadrés.

Avec une large gamme d’appareils déconstruits parmi lesquels choisirGrid Studio est connu pour ses dissections de haute qualité de certains des produits les plus appréciés d’Apple, révélant les composants internes sur une impression encadrée au format A3 qui montre chaque composant original cartographié avec des étiquettes, créant des décorations vraiment fascinantes pour la maison ou le bureau de tout passionné d’Apple. .

L’Apple Post a reçu le GRID® 6 Plus — le cadre démonté de l’iPhone 6 Plus de Grid Studio – pour jeter un regard approfondi sur la pièce fabriquée à la main, qui présente un appareil original disposé dans toute sa splendeur sur un fond blanc – montrant tout, de l’écran Retina HD de 5,5 pouces au châssis Space Grey de l’appareil, la puce A8 , connecteur Lightning, carte mère, bouton Touch ID Home, etc.

Apple a lancé l’iPhone 6 et l’iPhone 6 Plus en 2014, devenant l’un des modèles d’iPhone les plus vendus à ce jour. Le cadre présente un synopsis de la série iPhone 6ainsi que le slogan marketing de l’appareil “Plus grand que plus grand” et comporte une signature de Steve Jobs avec l’une de ses citations mémorables autour des composants internes, qui sont disposés avec les noms de chaque composant pour que tout le monde puisse les voir.

Disponible avec 50 $ de rabais pour un temps limité seulement, le cadre démonté de l’iPhone 6 Plus est fascinant à regarder, mettant en évidence des parties de l’appareil qui ne sont généralement jamais vues. Chaque fois que vous passez devant le cadre, il est facile de se retrouver à se rapprocher et à admirer chaque petit détail de l’intérieur de l’appareil, que vous pouvez dire à Grid Studio soigneusement placé et en parfait état avant de les coller au cadre.

Comme avec tous les cadres de Grid Studio, le GRID® 6 Plus est emballé dans son papier cadeau noir de luxe avec un ruban, le rendant parfait pour être envoyé en cadeau. La boîte d’expédition elle-même est parfaitement emballée, avec une protection en place pour s’assurer que la pièce arrive en toute sécurité et en parfait état. Grid Studio comprend même des crochets pour faciliter l’accrochage mural de l’œuvre d’art dès la sortie de la boîte.

Ce n’est pas le premier cadre GRID Studio que The Apple Post a reçu. Nous avons également examiné en profondeur le cadre déconstruit de l’iPhone 4 GRID® 4 qui, comme le GRID® 6 Plusest également bien conçu pour un retour nostalgique à l’époque de Steve Jobs d’Apple, présentant à nouveau les composants individuels de l’appareil d’origine avec une cartographie détaillée pour étiqueter tous les différents composants internes.

GRID Studio propose une large gamme de cadres technologiques disséqués au-delà de la gamme de produits Apple, y compris des grilles pour le Game Boy super rétro, Sony PSP, Google Pixel, et plus encore. Le studio crée également des cadres de puces en résine et des ensembles de badges à épingles à collectionner. Vous pouvez trouver la gamme complète en ligne ici

