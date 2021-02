Cahill a déjà exploré l’idée d’univers multiples dans son film, «Another Earth», mais dans ce film, il se débat avec la création d’une expérience sensorielle correspondant aux idées cérébrales de l’histoire. Greg et Isabel se baladent dans un Los Angeles sombre et sombre et divertissent les rêves d’un monde meilleur, plus propre et plus réel qui se trouve en dehors de la simulation. Mais lorsque Cahill a la chance de montrer au public à quoi pourrait ressembler cette vraie maison, c’est aussi corrigé, sous-éclairé et sous-conçu que la réalité qu’ils ont abandonnée.

Il y a peut-être un moyen de justifier la mauvaise qualité des images du film avec une explication conceptuelle – peut-être est-il intentionnel que, quelle que soit la réalité occupée par Greg et Isabel, cela semble sale, fragile et faux. Mais «Bliss» ne parvient pas à engager les sens, ce qui entraîne une déception cinématographique.

Félicité

Classé R pour l’usage de drogues comme métaphore, langage et bref contenu sexuel. Durée: 1 heure 43 minutes. Regardez sur Amazon.