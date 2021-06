D’une beauté affligeante et subtilement provocante, « White on White », le deuxième long métrage à combustion lente du réalisateur hispano-chilien Théo Court, considère la violence désinvolte de la création d’images dans un contexte de barbarie en chair et en os du XIXe siècle.

Situé dans une étendue glaciale et pas encore entièrement colonisée de la Terre de Feu, l’archipel le plus au sud de l’Argentine, un photographe, Pedro (un excellent Alfredo Castro), est engagé pour prendre des portraits de mariage de Miss Sara (Esther Vega Pérez Torres), un puissant propriétaire terrien enfant mariée.

Satisfait du travail de Pedro, le propriétaire terrien, M. Porter — une figure dont l’absence continuelle (il n’apparaît jamais à l’écran) le rend d’autant plus sinistre — fait rester le photographe pour documenter son domaine et ses opérations. Les plus puissants, après tout, contrôlent l’écriture de leur propre histoire.