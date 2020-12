Les conflits du trio augmentent rapidement, mais face à un point culminant précoce, l’histoire se réinitialise brusquement. La seconde moitié du film commence complètement à neuf, gardant les mêmes acteurs, mais les relations entre leurs personnages ont été déformées et réfractées. Maintenant, Allison est une actrice principale sur un plateau où Gabe est le réalisateur. Dans cette version des événements, elle et Gabe forment le couple marié, et Blair est l’intrus, une co-star divertissant un flirt avec son réalisateur.

Lawrence Michael Levine a écrit et réalisé ce film puzzle-box, et il jongle avec de grandes idées avec un panache entreprenant. Son ingéniosité est particulièrement évidente avec son utilisation du décor unique du film – la cabine – qui se transforme d’un décor attrayant en une véritable scène sonore pour la catastrophe. À chaque coin de rue se trouve une autre crise, un tronçon astucieux d’un budget limité.

Mais Levine n’a pas créé de relations suffisamment profondes pour susciter un sentiment de mystère. Le film se joue comme un jeu bien conçu, avec des règles et des sécurités stables, parfaitement agréable mais limité. Le metteur en scène et les interprètes encerclent des idées sur la façon dont l’intimité peut être manipulée pour satisfaire les ambitions artistiques, mais l’expérience semble facile à abandonner.

Ours noir

