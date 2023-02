Critique “At Midnight” : manquer l’horloge

“À minuit,” Le suivi de Feingold en tant que réalisateur – il n’est pas le seul scénariste cette fois – a de nouveau des pistes attrayantes avec une chimie décente, mais pour une raison quelconque, l’équilibre penche dans l’autre sens, et leurs efforts ne suffisent pas à contrer la fantaisie tendue du cinéaste et formel fatigué des trucs.

Il n’y a pas si longtemps, un indépendant peu remarqué appelé “Dating & New York” (2021) a poussé les téléspectateurs à remarquer à quel point il donnait une tournure millénaire à une formule de comédie romantique usée par le temps. (Vous avez entendu parler d’Instagram? Des podcasts? Le film aussi.) Dans ce cas, un casting sympathique a aidé à se prémunir contre les clichés et l’approche consciencieusement énergique du scénariste-réalisateur, Jonah Feingold.

Lors du tournage d’une suite au Mexique, Sophie rencontre mignon avec Alejandro (Diego Boneta), un jeune directeur de l’hôtel qui se rend compte que la chambre de Sophie a besoin de serviettes et les livre au moment prévisible difficile. Mais bon, il sait cuisiner, et pour une raison quelconque, il a beaucoup plus de charisme que son ex star de cinéma.

Cependant, l’offensive de charme de Barbaro et Boneta n’atteint jamais grand-chose. L’empressement que ce film doit plaire ne pourrait jamais correspondre à la satisfaction de Feingold de faire un film comme celui-ci.

À minuit

Classé R. Une rencontre mignonne sans serviette. Durée : 1h40. Regardez sur Paramount+.