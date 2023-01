Critique “Après l’amour”: L’autre femme

Lorsqu’elle prend le bus de Douvres à Calais pour affronter l’autre femme, elle se prend pour la nouvelle femme de ménage et court avec elle, profitant tranquillement de l’occasion pour enquêter.

“After Love”, le premier long métrage du réalisateur Aleem Khan, envisage l’acte de deuil comme une crise existentielle, un passage dans l’œil d’une tempête. Dans la scène d’ouverture, la caméra reste immobile, le cadre carré et rigide, alors que Mary (Joanna Scanlon), une femme blanche d’une soixantaine d’années convertie depuis longtemps à l’islam, trouve son mari, Ahmed, mort.

Au début, Geneviève (Nathalie Richard) apparaît comme une maîtresse stéréotypée. Une française agile, elle est l’opposé physique de la corpulente Mary, et peut-être aussi d’une modernité ennuyeuse, aux yeux traditionalistes de Mary. Apparaît alors Salomon (Talid Ariss), le fils angoissé de Geneviève et Ahmed, et un adolescent gay enfermé blessé par les absences récurrentes de son père. Mary sans enfant est ravagée par l’envie et le chagrin alors même qu’elle trouve dans cette autre maison un moyen difficile d’apaiser sa perte, prolongeant la vie d’Ahmed en s’insérant dans la moitié qu’il gardait secrète, touchant ses affaires, admirant sa progéniture. Elle imagine ce qui lui manquait ici et qui le ramenait toujours à elle.

Mary retient également sa véritable identité tout en forgeant des intimités avec Geneviève et Salomon, une dynamique tendue – bien que surutilisée – qui promet une révélation dramatique rendue encore plus piquante par l’ambiance solennelle et l’émotion retenue de la performance minimaliste de Scanlon.

La structure du film est peut-être conventionnelle, et pourtant son histoire est exceptionnellement riche et ne s’intéresse pas aux réponses faciles quant aux raisons pour lesquelles les gens blessent ceux qu’ils aiment. Considérez “After Love” comme une rareté ; de nos jours, un bon drame pour adultes – le genre dont le pouvoir repose sur les complexités et les tromperies qui façonnent nos relations quotidiennes – est difficile à trouver.

Après l’amour

Non classé. En anglais, français et ourdou, avec sous-titres. Durée : 1h29. Dans les théâtres.