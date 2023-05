Critique: ‘A New Formation’ de Calum Jacobs est un morceau nuancé d’histoire sociale

A New Formation: How Black Footballers Shaped The Modern Game est un livre qui plonge profondément dans les expériences des footballeurs noirs de toutes les décennies en Grande-Bretagne.

Sous la direction de Calum Jacobs, des personnages comme la légende d’Arsenal Ian Wright, l’ancien manager des Lionnes Hope Powell et l’icône de la Premier League Andy Cole sont tous présents, alors que leurs histoires sont découvertes et explorées.

La poignée de joueurs noirs des années 1970 n’avait souvent d’autre choix que de « tendre l’autre joue » vers le bruit blanc des terrasses. Près d’un demi-siècle plus tard, le football anglais est de plus en plus inclusif.

Cette collection d’essais explore les innombrables façons dont les joueurs noirs ont contribué à forger le jeu moderne et, dans certains cas, à se tailler une carrière réussie une fois leurs journées de jeu terminées, malgré les barrières culturelles et raciales.

Désireux de poursuivre une carrière dans les médias, Ian Wright a été encouragé par Sir Trevor McDonald. « Soyez simplement vous-même », a exhorté le diffuseur vétéran lorsque l’émission de chat All Wright de Friday Night de la fin des années 90 a été diffusée pour la première fois avec des critiques mitigées. Pour Hope Powell, ex-responsable d’England Women, suivre une carrière dans le football signifiait ignorer le conseil de sa mère selon lequel le football « n’était pas ce que les filles antillaises étaient censées faire ».

Pourtant, des obstacles subsistent. Ayant vu le manque d’entraîneurs noirs, l’ancien défenseur de Tottenham Hotspur et de l’Angleterre Danny Rose hésite à prendre ses badges d’entraîneur, sceptique quant à l’existence réelle d’opportunités pour lui.

C’est une histoire sociale fascinante et nuancée.