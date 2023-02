Critique: ’80 for Brady’ est un film de sport fumble pour les âges

Tom Brady a officiellement – ​​et enfin, insiste-t-il – pris sa retraite de la Ligue nationale de football. Basé sur son nouveau film “80 For Brady”, il est également temps qu’il se retire immédiatement du cinéma.

Personne ne sort avec gloire de cette histoire sirupeuse et mal cuite de quatre amis âgés qui sont déterminés à voir Brady mener une étonnante victoire par derrière au Super Bowl 2017.

Un quatuor de nos meilleurs acteurs – Lily Tomlin, Jane Fonda, Rita Moreno et Sally Field – est sacrifié pour des rires bon marché et une émotion imméritée. Et Brady, un producteur exécutif, souille l’un de ses plus grands triomphes. Ce sifflement que vous entendez au théâtre n’est pas un ballon de football qui perd de l’air, mais un public dégonflé.

Les scénaristes Sarah Haskins et Emily Halpern semblent avoir ouvert une porte à l’exploration de la perte, de l’obligation et du regret dans nos années de coucher du soleil, mais tâtonnent mal, dérivant plutôt vers un territoire mamie-prend-accidentellement-comestible.

Sur cet écran se trouve un gagnant d’EGOT, plusieurs propriétaires d’Oscar, de Tony et d’Emmy, un récipiendaire du prix Mark Twain pour l’humour américain ainsi que des lauréats du Kennedy Center et du prix Cecil B. DeMille. Mais ils sont complètement gaspillés. À un moment donné, Field en est réduit à participer à un concours inutile de manger des ailes chaudes.

Il n’y a rien de mal à faire des films de copains idiots ou à célébrer l’âge à l’écran et c’est rafraîchissant de voir les deux regroupés ici. Mais ne nous dites pas que vous donnez du pouvoir aux personnes âgées en leur faisant danser The Twist pour passer la sécurité au Super Bowl. Ajoutez à cela l’abus absolu de Diane Keaton dans “Mack & Rita” de l’année dernière et nous appelons Hollywood pour des blocages illégaux sur les seniors et une perte de 15 mètres.

Très, très vaguement basé sur des événements réels, le film est si léger sur le plan de l’intrigue qu’il menace de s’envoler. Une confusion de billets prend quelques minutes supplémentaires, mais la logique est rejetée, comme la fois où nos héroïnes se sont trouvées trouver quatre sièges vides d’affilée juste au coup d’envoi – au Super Bowl.

Brady est une présence bienveillante constante tout au long, que ce soit en parlant au personnage de Tomlin à travers l’une de ses têtes branlantes ou à partir d’écrans de télévision dans un dialogue qu’elle seule peut entendre. “Ça va marcher”, promet-il.

Chacune de nos principales dames a une seule note à développer : Fonda joue l’auteur vaniteux et fou de garçons de la fan fiction érotique de Rob Gronkowski. Field est celui qui est sensé et responsable. La veuve récente Moreno est prête pour toute aventure et Tomlin est le ciment qui les maintient ensemble.

Lorsque l’un des quatuors a peur d’une récidive de cancer, Brady devient son étoile polaire et elle lui demande en buste ce qu’elle doit faire, comme une prière. “Il n’abandonne jamais, peu importe ce à quoi il est confronté”, dit-elle. Vous vous attendez à ce qu’un halo lumineux apparaisse au-dessus de la tête de Brady.

Le réalisateur Kyle Marvin ne parvient pas à créer une véritable tension alors qu’il passe de la farce à la mélancolie de manière effrayante, mais de vraies images du grand match sont bien intégrées dans la seconde mi-temps. Le message ici est simple : lorsque vous êtes déprimé, creusez profondément et allez-y. En d’autres termes, ayez le courage d’aller voir un autre film.

À certains moments, le film devient simplement une opportunité de marque, comme pour Microsoft Surface et le parc à thème NFL Experience. “C’est mieux que mes rêves les plus fous”, est obligé de dire l’un de nos augustes acteurs en lançant des ballons de football. Lorsque les quatre plus tard se frayent un chemin dans une skybox pendant le jeu, l’un d’eux explique utilement: “Vous pouvez tout voir!” Oui, d’ici, vous pouvez voir une écriture terrible.

C’est un film qui est censé booster les seniors mais qui contient des blagues sur les sacs banane et Pat Sajak. Les co-stars Billy Porter, Sara Gilbert et Guy Fieri émergent en quelque sorte OK dans de petits rôles, mais les héroïnes principales marchent sur l’eau dans ce qui ne peut être considéré qu’un spécial après l’école pour les personnes âgées.

“80 pour Brady”, une sortie de Paramount Pictures qui n’est en salles qu’à partir du 3 février, est classée PG-13 pour un bref langage fort, du contenu sur la drogue et des références suggestives. Durée : 98 minutes. Une demi-étoile sur quatre.

—Mark Kennedy, Associated Press

FootballFilms et TVNFLTom Brady