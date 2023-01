Critics Choice Awards : RRR de SS Rajamouli remporte le prix du meilleur film en langue étrangère ; gagner les Oscars ensuite ?

Le RRR du réalisateur SS Rajamouli a créé l’histoire de temps en temps. Le film sud-indien RRR a présenté Jr NTR et Ram Charan dans les rôles principaux et le film a récemment remporté la meilleure chanson “Naatu Naatu” aux prestigieux Golden Globes Awards 2023. Récemment, le film de SS Rajamouli a remporté le prix du meilleur film en langue étrangère aux Critics Choice Awards 2023. événement a eu lieu au Fairmont Century Plaza, Los Angeles. SS Rajamouli et son fils SS Karthikeya ont assisté à l’événement et ont reçu le prix avec la plus grande grâce.

La poignée de médias sociaux des Critics Choice Awards a annoncé que RRR était le gagnant dans la catégorie du meilleur film en langue étrangère et a écrit: “Félicitations aux acteurs et à l’équipe de @RRRMovie – lauréats du prix #criticschoice du meilleur film en langue étrangère (sic).”

Karthikeya a tweeté que son père SS Rajamouli et sa famille retourneront à Hyderabad après l’événement.

RRR est un drame d’époque fictif et le scénario du film est basé sur la vie de deux combattants de la liberté Telugu, Alluri Seetharama Raju et Komaram Bheem. Le film aurait été réalisé avec un budget de Rs. 550 crores et il a collecté plus de Rs 1200 crore dans le monde. Le film tourne toujours avec succès dans les pays étrangers et le public en est amoureux. Outre Jr NTR et Ram Charan, le film mettait en vedette Alia Bhatt, Ajay Devgn, Ray Stevenson, Alison Doody, Olivia Morris et d’autres dans des rôles importants.