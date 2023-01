Critics Choice Awards 2023 : la liste complète

Les Prix ​​​​du choix de la critique sont distribués dimanche soir. En tête de peloton se trouve le conte multivers “Everything Everywhere All at Once”, qui compte 14 nominations, y compris des hochements de tête pour sa star (Michelle Yeoh), des joueurs de soutien, un ensemble général et des réalisateurs (Daniel Kwan et Daniel Scheinert). Le film est également en lice pour la meilleure image, tout comme ses prochains concurrents les plus proches, “The Fabelmans”, avec 11 nominations, et “The Banshees of Inisherin” et “Babylon” avec neuf chacun. Nous mettrons à jour les gagnants en direct lorsque la cérémonie, avec l’hôte Chelsea Handler, commencera à 19 h, heure de l’Est, sur la CW. En attendant, voici la liste complète des nominés :

Meilleure image

« Avatar : la voie de l’eau »

“Babylone”

“Les Banshees d’Inisherin”

“Elvis”

« Tout, partout, tout à la fois »

“Les Fabelman”

“Glass Onion: Un mystère à couteaux tirés”

« RRR »

“Le goudron”

« Top Gun : Maverick »

“Femmes qui parlent”

Meilleur acteur

Austin Butler, “Elvis”

Tom Cruise, « Top Gun : Maverick »

Colin Farrell, “Les Banshees d’Inisherin”

Brendan Fraser, “La baleine”

Paul Mescal, “Après-soleil”

Bill Nighy, “Vivre”

Meilleure actrice

Cate Blanchett, « Tar »

Viola Davis, “La femme roi”