Critics Choice Awards 2023 EN DIRECT – Chelsea Handler accueillera le 28e événement annuel – voir comment regarder

Les célébrités commencent à fouler le tapis rouge pour la 28e édition des Critics Choice Awards.

L’humoriste Chelsea Handler est l’hôte de la cérémonie, qui se tient au Fairmont Century Plaza de Los Angeles.

La cérémonie des Critics Choice Awards 2023 sera diffusée sur The CW à partir de 19 h HE.

Les abonnés au câble peuvent regarder l’événement sur le site Web de The CW, et il sera également disponible sur Hulu + Live, Sling TV et YouTube TV.

