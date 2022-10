Critérium de Saint-Cloud : Dubai Mile pourrait être lié à la Breeders’ Cup après la gloire du Groupe 1 français | Nouvelles de la course

Le Dubai Mile de Charlie et Mark Johnston pourrait se diriger vers la Breeders’ Cup après avoir fait preuve d’une grande ténacité pour décrocher le Critérium de Saint-Cloud sous Daniel Muscutt – un coureur qui remporte une première victoire dans le Groupe 1.

Le poulain du Roaring Lion a creusé profondément pour retenir l’arrestation de John et Thady Gosden, qui se profilait à l’intérieur de lui mais n’a jamais été autorisé à passer dans une bataille jusqu’à la ligne.

Dubai Mile, désormais une véritable aubaine car acheté pour seulement 20 000 £, a finalement triomphé d’une tête de son rival britannique dans le concours de 10 stades.

“C’est fantastique la façon dont il est revenu aujourd’hui, je pense que le jockey a fait un tour formidable”, a déclaré Mark Johnston. Sky Sports Racing.

“Le cheval a surpris les gens, y compris nous, en cours de route. Il a ce style de course où, à chaque course, il a l’air vert. C’est sa cinquième course maintenant et il a toujours l’air un peu vert, mais il a clairement un attitude formidable.

“Comme Daniel l’a dit, quand il a quelque chose à viser, il en trouve toujours un peu plus.”

Le fils et co-entraîneur de Mark, Charlie, qui était à Doncaster, a ajouté: “Je vais devoir le regarder en arrière car en le regardant en direct, j’avais abandonné quatre (stades). Il a mené tôt mais je pensais que c’était fini quand ils sont passés par lui avant la ligne droite.

“Il a semblé revenir dans la ligne droite, puis il a été incroyablement dur dans les phases finales. C’était un résultat fantastique.

“Nous étions convaincus qu’il resterait sans en être certains et la combinaison du voyage et du terrain en a fait un test approfondi.”

Le propriétaire Ahmad Al Shaikh avait l’intention de vendre le bai à face blanche, mais ce plan peut maintenant être reconsidéré car la Breeders ‘Cup a été intégrée à l’équation.

“Il peut aller aux ventes, il peut l’inscrire à la Breeders’ Cup – il a parlé de participer à la Breeders’ Cup”, a ajouté Johnston sr.

Donnacha livre au Critérium International

Proud And Regal de Donnacha O’Brien a prévalu après une autre finale serrée dans l’autre concours du groupe un, le Criterium International.

Le châtaignier a verrouillé les cornes avec Espionage, formé par le père de Donnacha, Aidan, et le duo a franchi la ligne presque à l’unisson à la fin du mile.

Proud And Regal vient de triompher d’une tête et, ce faisant, a donné au pilote Gavin Ryan sa première victoire au plus haut niveau de sa carrière jusqu’à présent.

“Il semblait gérer le terrain, Gavin lui a fait une belle balade”, a déclaré l’entraîneur. “Il était très authentique à la fin de la journée et c’était agréable d’en avoir un gros avec lui.

L’entraîneur Donnacha O’Brien visera des voyages plus longs dans le temps après que Proud And Regal ait remporté le Critérium International à Saint-Cloud samedi.



“C’est un Galileo, il est très authentique et il fait de son mieux. Ce n’est que dans les derniers kilomètres qu’il a vraiment pris le dessus sur le cheval de papa, mais je suis sûr que ce sont deux bons chevaux qui restent à l’avenir.

“Il va probablement vouloir 10 ou 12 stades l’année prochaine, ce qui lui ouvre beaucoup d’options, c’est un bon stayer.

“Il a fait quelques courses et il est en pleine forme, mais il a eu une année assez longue, donc c’est un témoignage pour lui qu’il continue de performer dans une classe élevée si loin dans l’année.

“Nous verrons, il va certainement être un cheval de grande classe. Que nous restions avec lui pour les classiques dans cette partie du monde ou que nous partions en voyage avec lui, nous avons beaucoup d’options.”