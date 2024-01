Critères de consensus international pour la septicémie et le choc septique pédiatriques | Médecine de soins intensifs | JAMA

Points clés

Question

Comment identifier les enfants chez lesquels on soupçonne une infection et qui présentent un risque plus élevé de mortalité, indicatif d’une septicémie ?

Résultats

À l’aide d’une enquête internationale, d’une revue systématique et de l’analyse de plus de 3 millions de consultations en soins de santé pédiatriques, ainsi que d’un processus de consensus, de nouveaux critères de septicémie et de choc septique chez les enfants ont été développés. Le sepsis pédiatrique chez les enfants (<18 ans) suspectés d'être infectés a été identifié par au moins 2 points dans le nouveau Phoenix Sepsis Score, y compris un dysfonctionnement des systèmes respiratoire, cardiovasculaire, de la coagulation et/ou neurologique ; et choc septique comme sepsis avec au moins 1 point cardiovasculaire dans le Phoenix Sepsis Score.

Signification

Les nouveaux critères de sepsis pédiatrique et de choc septique sont applicables à l’échelle mondiale.

Importance

La septicémie est l’une des principales causes de décès chez les enfants dans le monde. Les critères pédiatriques actuels de sepsis ont été publiés en 2005 sur la base de l’opinion d’experts. En 2016, les troisièmes définitions consensuelles internationales pour le sepsis et le choc septique (Sepsis-3) ont défini le sepsis comme un dysfonctionnement d’un organe potentiellement mortel causé par une réponse dérégulée de l’hôte à l’infection, mais excluaient les enfants.

Objectif

Mettre à jour et évaluer les critères de sepsis et de choc septique chez les enfants.

Examen des preuves

La Society of Critical Care Medicine (SCCM) a réuni un groupe de travail composé de 35 experts pédiatriques en soins intensifs, médecine d’urgence, maladies infectieuses, pédiatrie générale, soins infirmiers, santé publique et néonatalogie provenant de 6 continents. En utilisant les preuves d’une enquête internationale, d’une revue systématique et d’une méta-analyse, ainsi qu’un nouveau score de dysfonctionnement d’organe développé sur la base de plus de 3 millions de dossiers de santé électroniques provenant de 10 sites sur 4 continents, un processus de consensus Delphi modifié a été utilisé pour développer des critères.

Résultats

D’après les données de l’enquête, la plupart des cliniciens pédiatriques ont utilisé état septique pour faire référence à une infection avec un dysfonctionnement d’un organe potentiellement mortel, qui différait des critères de sepsis pédiatriques antérieurs qui utilisaient les critères du syndrome de réponse inflammatoire systémique (SIRS), qui avaient de faibles propriétés prédictives et incluaient le terme redondant, sepsis sévère. Le groupe de travail SCCM recommande que le sepsis chez les enfants soit identifié par un score Phoenix Sepsis d’au moins 2 points chez les enfants suspectés d’être infectés, ce qui indique un dysfonctionnement potentiellement mortel des systèmes respiratoire, cardiovasculaire, de coagulation et/ou neurologique. Les enfants présentant un score Phoenix Sepsis d’au moins 2 points présentaient une mortalité hospitalière de 7,1 % dans les milieux à ressources plus élevées et de 28,5 % dans les milieux à ressources plus faibles, soit plus de 8 fois celle des enfants suspectés d’être infectés ne répondant pas à ces critères. La mortalité était plus élevée chez les enfants présentant un dysfonctionnement d’au moins un des quatre systèmes organiques (respiratoire, cardiovasculaire, de coagulation et/ou neurologique) qui n’était pas le site principal de l’infection. Choc septique a été défini comme des enfants atteints de sepsis présentant un dysfonctionnement cardiovasculaire, indiqué par au moins 1 point cardiovasculaire dans le Phoenix Sepsis Score, qui comprenait une hypotension sévère pour l’âge, un lactate sanguin supérieur à 5 mmol/L ou un besoin de médicaments vasoactifs. Les enfants atteints de choc septique avaient un taux de mortalité à l’hôpital de 10,8 % et 33,5 % dans les milieux à ressources élevées et faibles, respectivement.

Conclusions et pertinence

Les critères de Phoenix pour le sepsis et le choc septique chez les enfants ont été dérivés et validés par le groupe de travail international SCCM sur la définition du sepsis pédiatrique à l’aide d’une vaste base de données et d’une enquête internationales, d’une revue systématique et d’une méta-analyse, ainsi que d’une approche consensuelle Delphi modifiée. Un score Phoenix Sepsis d’au moins 2 identifie un dysfonctionnement organique potentiellement mortel chez les enfants de moins de 18 ans infectés, et son utilisation a le potentiel d’améliorer les soins cliniques, l’évaluation épidémiologique et la recherche sur le sepsis pédiatrique et le choc septique dans le monde.

En 2017, on estime que 25 millions d’enfants ont souffert de sepsis dans le monde, entraînant plus de 3 millions de décès.1 De nombreux survivants pédiatriques du sepsis subissent des séquelles physiques, cognitives, émotionnelles et psychologiques persistantes, qui peuvent avoir des effets à long terme sur eux et leur famille.2–4 Le risque de développer une septicémie au cours des premières années de la vie dépasse celui de tout autre groupe d’âge, l’effet le plus disproportionné étant observé chez les enfants issus de milieux à faibles ressources.5 La résolution de l’Organisation mondiale de la santé sur le sepsis a appelé à des efforts dédiés pour améliorer le diagnostic, la prévention et la gestion du sepsis, qui nécessitent tous l’utilisation de critères permettant d’identifier avec précision les personnes infectées qui courent un risque élevé d’issues indésirables et de décès.6,7 Toutefois, ces critères font défaut pour les enfants.

Les critères les plus récents spécifiques au sepsis pédiatrique ont été publiés en 2005 par l’International Pediatric Sepsis Consensus Conference (IPSCC) et ont été largement intégrés dans la pratique clinique, la recherche, l’amélioration de la qualité et les efforts politiques.8,9 Semblables aux critères de septicémie chez l’adulte à l’époque : 2001 de la Society of Critical Care Medicine, de la Société européenne de médecine de soins intensifs, de l’American College of Chest Physicians, de l’American Thoracic Society et de la Surgical Infection Society. Conférence internationale de consensus sur les définitions de la septicémie (Sepsis-2).dix— qui a élaboré une deuxième recommandation, les critères de l’IPSCC étaient basés sur l’opinion d’experts et caractérisaient le sepsis comme une infection suspectée ou confirmée en présence du syndrome de réponse inflammatoire systémique (SIRS). Septicémie sévère a été défini comme un sepsis avec dysfonctionnement des organes cardiovasculaires ou respiratoires ou dysfonctionnement d’au moins 2 autres systèmes organiques. Choc septique a été défini comme une septicémie avec hypotension, la nécessité de médicaments vasoactifs ou des signes d’altération de la perfusion malgré une réanimation avec 40 ml/kg ou plus de bolus de liquide intraveineux.

En 2016, la troisième conférence internationale de consensus sur le sepsis et le choc septique (Sepsis-3) a révisé les critères de sepsis et de choc septique chez les adultes en utilisant les données de près de 150 000 patients suspectés d’infection aux États-Unis et en Allemagne.11 La définition Sepsis-3 a différencié le sepsis d’une infection simple par la présence d’un dysfonctionnement d’organe potentiellement mortel causé par une réponse dérégulée de l’hôte à l’infection et a identifié le sepsis en utilisant une augmentation du score SOFA (Sequential Organ Failure Assessment) d’au moins 2 points chez les patients. avec suspicion d’infection.12 Un choc septique a été identifié chez des patients atteints de sepsis utilisant des vasopresseurs pour maintenir une pression artérielle moyenne de 65 mm Hg ou plus et un taux de lactate sérique supérieur à 2 mmol/L (18,02 mg/dL) en l’absence d’hypovolémie.13 Ces critères n’ont pas été développés avec des données pédiatriques ni validés ou largement adaptés aux enfants.

Le sepsis chez les enfants présente des différences importantes par rapport à celui des adultes, notamment la variabilité des signes vitaux selon l’âge, la fonction immunitaire développementale dépendante de l’âge et les différences dans les comorbidités, l’épidémiologie et les résultats spécifiques à l’enfant.14–17 En raison de la morbidité et de la mortalité élevées causées par le sepsis chez les enfants dans le monde, des critères de sepsis doivent être dérivés et validés spécifiquement pour le diagnostic chez les enfants.

Limites des critères actuels de septicémie chez les enfants

Les critères IPSCC pour le sepsis pédiatrique incluent de nombreux enfants présentant une maladie légère, et la littérature récente soutient que les critères SIRS n’identifient pas de manière fiable les enfants infectés présentant un risque de mauvais résultats.18,19 En outre, des études ont signalé des divergences dans la manière dont les critères sont appliqués cliniquement, ce qui limite la caractérisation précise du fardeau de la septicémie.20 Enfin, l’applicabilité mondiale des critères IPSCC aux populations vivant dans des contextes à faibles ressources, où la charge de morbidité reste la plus lourde, n’a pas été rigoureusement évaluée.21–23

Les informations tirées du processus de développement et de validation de Sepsis-3 chez les adultes et des études de validation ultérieures ont fourni des orientations pour éclairer la révision des critères de sepsis pédiatrique.24,25 Les critères de sepsis chez les enfants doivent être basés sur des données solides et facilement disponibles provenant de divers contextes cliniques. Sepsis-3 a utilisé le score SOFA préexistant, mais la sensibilité et la valeur prédictive positive des scores de dysfonctionnement des organes pédiatriques26–29 pour les enfants infectés ne sont pas clairs.30 De plus, bien que la recherche sur le sepsis se soit concentrée sur les patients nécessitant des soins intensifs, 80 % des patients pédiatriques atteints de sepsis se présentent initialement aux urgences ou dans des établissements de soins hospitaliers réguliers. Par conséquent, les données couvrant l’ensemble du continuum de soins hospitaliers doivent être prises en compte chez les patients pédiatriques atteints de sepsis.31

Le processus de développement et de validation de nouveaux critères pour la septicémie chez les enfants

Cet article suit les lignes directrices sur la modification de la définition des maladies.32 Un groupe de travail a été constitué en 2019 par le SCCM pour mettre à jour les critères de sepsis pédiatrique (eTableau 1 dans Supplément 1). Un panel diversifié en termes de discipline, de sexe et de contexte de soins de santé a été jugé essentiel. Des experts pédiatriques en soins intensifs, médecine d’urgence, maladies infectieuses, pédiatrie générale, informatique, soins infirmiers, néonatologie et recherche ont été approchés sur la base de leur expertise et de leur expérience en matière de sepsis, garantissant que les établissements de soins de santé dotés de ressources et de géographies différentes sur 6 continents étaient représentés. Le groupe de travail comprenait 35 infirmiers et médecins experts d’Australie, du Bangladesh, du Brésil, du Canada, de France, d’Inde, d’Italie, du Japon, de Suisse, d’Afrique du Sud, du Royaume-Uni et des États-Unis.

Une approche en trois volets (eMethods 1 dans Supplément 1) a été utilisé pour développer les nouveaux critères, notamment (1) une enquête mondiale auprès de 2 835 cliniciens,33 (2) une revue systématique et une méta-analyse (eMethods 3 dans Supplément 1),34,35 et (3) une étude de dérivation et de validation basée sur les données,36 qui a abouti à un processus de consensus Delphi modifié par le…