Cristina Fernández de Kirchner : la vice-présidente argentine condamnée à six ans de prison pour corruption ne se présentera pas aux élections

Un tribunal argentin a condamné mardi la vice-présidente du pays, Cristina Fernández de Kirchner, à six ans de prison et l’a disqualifiée d’exercer à nouveau des fonctions publiques après l’avoir reconnue coupable de corruption au cours de ses précédents mandats en tant que présidente.

Fernández de Kirchner bénéficie d’une immunité temporaire en raison de son rôle actuel, elle n’ira donc pas immédiatement en prison et peut faire appel. Après le verdict, elle a nié les allégations portées contre elle, mais a déclaré qu’elle ne se représenterait pas l’année prochaine.

“Je ne serai candidate à rien, ni à la présidentielle ni à la sénatrice”, a-t-elle déclaré. “Mon nom ne figurera sur aucun bulletin de vote.”

Au tribunal, le bureau du procureur fédéral argentin l’a accusée d’avoir conspiré avec d’autres responsables gouvernementaux pour attribuer des contrats d’une valeur de plusieurs millions de dollars pour des travaux routiers qui, selon la plainte, étaient incomplets, trop chers et inutiles.

“Essentiellement, ils montrent l’existence de liens de promiscuité et de corruption entre les fonctionnaires de l’administration publique (nationale et provinciale) et les entreprises contractantes de l’État”, selon un document publié par le tribunal fédéral argentin de Buenos Aires.

Fernández de Kirchner a été reconnue coupable d'”administration frauduleuse” pour avoir distribué des fonds publics à une entreprise de construction pour des travaux routiers dans la province de Santa Cruz, au cours de ses mandats présidentiels de 2007 à 2011 et de 2011 à 2015.

Les accords avec l’entreprise de construction de Lázaro Antonio Báez – un ami de la famille – étaient au profit de Fernández de Kirchner et Baez, a déclaré le tribunal.

L’ancien président a attribué « 80 % des travaux de voirie publique nationale à Santa Cruz en faveur des entreprises de Báez entre 2003 et 2015 », selon Telam, l’agence de presse publique argentine.

Baez a également été condamné à six ans de prison, tout comme l’ancien secrétaire aux travaux publics, José López, et l’ancien directeur des routes nationales, Néstor Periotti, pour leur implication dans le stratagème présumé.

Lopez et Periotti ont également été disqualifiés pour occuper à nouveau des fonctions publiques, a rapporté Telam.