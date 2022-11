Cristiano Ronaldo vise à livrer gros lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

Pas pour la première fois, Cristiano Ronaldo se fait confiance pour livrer sur la grande scène.

Un homme d’une confiance en soi apparemment illimitée a du mal à accepter les effets de l’âge et mise sur la Coupe du monde pour lancer un dernier acte glorieux de sa remarquable carrière.

Son interview explosive avec Piers Morgan cette semaine a ouvert la voie à quelques semaines décisives pour l’attaquant portugais de 37 ans et lui a laissé peu de marge de manœuvre en cas de problème.

C’est tout un pari. Mais pour Ronaldo, qui a écrit sa propre histoire dans une carrière chargée de trophées, il est peu probable qu’un échec ait même été envisagé.

Il s’est très délibérément assuré que l’attention était sur lui au Qatar en menant une guerre publique avec Manchester United et en se mettant sur le marché.

La question est de savoir si c’est un cas de confiance en soi ou d’auto-illusion.

A l’évidence de ses performances sur le terrain cette saison, la réalité l’a frappé de plein fouet. La pointe de vitesse semble avoir disparu. Les niveaux d’énergie ne sont pas les mêmes. Et, peut-être le plus choquant, ce tranchant n’est tout simplement pas là.

Sur les 21 matchs de United cette saison, Ronaldo a été impliqué dans 16 d’entre eux et n’a marqué que trois buts.

Deux de ces buts étaient contre le club moldave du Sheriff FC en Ligue Europa, dont un sur penalty. L’autre a été vainqueur contre Everton et a marqué le 700e de sa carrière en club.

Malgré le jalon qu’il a franchi avec cet objectif en Premier League, ces statistiques fournissent peu de preuves qu’il est sur le point de faire une déclaration catégorique lors de la Coupe du monde. Mais à l’entendre dans cette interview, il est clair que Ronaldo pense qu’il a été sous-utilisé et mal déployé par le manager de United, Erik ten Hag.

La Coupe du monde est sa chance de prouver ce point, car s’il conserve sa forme de club dans le tournoi, il est difficile de savoir où il se retrouvera ensuite.

Même avec 24 buts la saison dernière, il n’a pas pu obtenir de transfert dans l’un des meilleurs clubs européens et rien ne laisse penser que la situation a changé maintenant. Sa volonté d’appeler son manager, ses propriétaires et d’autres joueurs à la télévision internationale pourrait rendre difficile pour Ronaldo d’attirer des prétendants à l’ouverture de la fenêtre de transfert de janvier.

Reste à savoir si un défi pour le Golden Boot en tant que meilleur buteur du Qatar et une course profonde pour le Portugal changeraient. Mais c’est sûrement sa seule chance de prolonger sa carrière dans le football d’élite.

“C’est peut-être bon pour Manchester et c’est probablement bon pour moi aussi d’avoir un nouveau chapitre”, a-t-il déclaré à TalkTV.

Le club de Premier League a répondu en disant qu’il avait « initié les mesures appropriées » suite à ses actions. La résiliation de son contrat est une issue possible.

Même en tant qu’agent libre, le salaire déclaré de Ronaldo d’environ 500 000 livres (590 000 $) par semaine présente un obstacle considérable pour les autres clubs intéressés. C’est pourquoi il est si important pour lui de fournir des preuves qu’il peut encore livrer au plus haut niveau.

Pourtant, les actions hors terrain de Ronaldo se sont révélées plus remarquables. Rien de plus que cette interview avec Morgan, où il est apparu comme un vieil homme grincheux blâmant à peu près tout le monde pour son incapacité à se faire le centre d’une équipe – et peut-être d’un sport – qui avance sans lui.

“Ce sont les nouveaux entraîneurs qui arrivent”, a-t-il déclaré. “Ils pensent avoir trouvé le dernier Coca-Cola dans le désert.”

Cette analogie n’a fait que donner l’impression qu’il – cinq fois vainqueur du Ballon d’Or qui a remporté cinq titres de Ligue des champions et sept titres de champion dans trois pays différents – est de plus en plus un joueur déconnecté du jeu moderne.

