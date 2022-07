Cristiano Ronaldo veut toujours la sortie de Manchester United malgré le plaidoyer d’Erik ten Hag

La fenêtre de transfert d’été est là, et il y a beaucoup de commérages qui tourbillonnent sur qui va où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Ronaldo ne bougera pas, envisage la sortie de Man Utd

Cristiano Ronaldo semble déterminé à quitter Old Trafford cet été, après que les discussions avec Manchester United n’aient pas réussi à convaincre l’attaquant de 37 ans de rester au club, rapporte Les temps.

Le nouveau manager Erik ten Hag aurait tenté de le persuader de reconsidérer sa décision mardi après avoir présenté son projet à l’international portugais, mais il semble que l’échec de la qualification pour la Ligue des champions la saison dernière ait fermé les rideaux tôt. au retour de Ronaldo, bien qu’il lui reste un an sur son contrat.

Alors que les rapports indiquaient que Manchester United avait rejeté la demande de Ronaldo d’être libéré de son contrat, le club a donné à ses représentants la permission de commencer à explorer les clubs potentiels qui seraient intéressés à l’acquérir.

L’ancienne star du Real Madrid et de la Juventus a marqué 18 buts en 30 matchs de Premier League la saison dernière.

L’Atletico Madrid, Chelsea et le Bayern Munich ont tous été liés à Ronaldo à un moment donné. Cependant, le président de l’Atletico, Enrique Cerezo, a qualifié une telle décision de “pratiquement impossible”, tandis que des sources ont déclaré à ESPN plus tôt ce mois-ci que Chelsea s’était exclu de la course à sa signature. Le PDG du Bayern, Oliver Kahn, a également rejeté son équipe en option, affirmant que la signature de Ronaldo ne “correspondrait pas à notre philosophie”.

PAPIER GOSSIP

– Barcelone envisage de changer de gardien titulaire Marc-André ter Stegen s’ils ne peuvent pas faciliter un déménagement hors du Camp Nou pour Frenkie de Jongselon Cadena Ser. Avec le gardien de but de 30 ans qui gagnerait 7 millions d’euros par saison et s’est engagé à avoir une augmentation de salaire la saison prochaine, le Blaugrana pourraient maintenant le déplacer alors qu’ils cherchent à contrôler leur structure salariale actuelle. L’international allemand a fait 35 apparitions en Liga pour l’équipe de Xavi Hernandez lors de la campagne 2021-22.

– L’AFC Bournemouth est sur le point de signer l’ailier de Middlesbrough Marcus Tavernierécrit L’athlétisme. Des frais initiaux de 10 millions de livres sterling ont été convenus entre les deux parties, bien qu’il soit rapporté qu’il y a 2,5 millions de livres supplémentaires supplémentaires inclus dans le cadre de l’accord. Le joueur de 23 ans a été un joueur clé pour l’équipe du championnat la saison dernière, contribuant à 10 buts en 44 apparitions.

– Chelsea permettra Hakim Ziyech partir pour 8 millions de livres sterling, rapporte le Courrier quotidien. Le milieu de terrain offensif de 29 ans souhaite passer à l’AC Milan, mais alors que les champions de Serie A devraient faire avancer les négociations pour lui cette semaine, le dernier en date indique qu’il devra accepter une réduction de salaire pour sa proposition. déménager à San Siro pour se matérialiser.

– Georginio Wijnaldum est à un pas de rejoindre l’AS Roma, selon Rudy Galetti. Il est rapporté que l’équipe de Jose Mourinho a fait de gros progrès lors des négociations avec le Paris Saint-Germain sur un prêt qui inclut une option pour devenir permanent. On s’attend à ce que les deux parties poursuivent les discussions cette semaine alors qu’elles cherchent à trouver un terrain d’entente sur la part du salaire du milieu de terrain de 31 ans qui sera couverte dans le cadre du prêt.