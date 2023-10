Cristiano Ronaldo veut que son coéquipier de Manchester United le rejoigne en Arabie Saoudite – mais il y a un problème : rapport

Cristiano Ronaldo travaille dur pour convaincre un ancien coéquipier de Manchester United de le rejoindre en Arabie Saoudite à Al-Nassr, malgré son départ acrimonieux d’Old Trafford l’année dernière.

Depuis que Cristiano Ronaldo a rejoint Al-Nassr début 2023, un certain nombre de stars de premier plan l’ont tous rejoint du côté saoudien, avec Sadio Mane, Aymeric Laporte, Marcelo Brozovic et Alex Telles désormais tous présents dans la Saudi Pro League la saison dernière. finalistes.

L’attaquant portugais ne se contente cependant pas de s’arrêter là. Avec un certain nombre d’agents libres encore disponibles en Europe, Ronaldo tente de convaincre un ancien pilier de Manchester United de s’essayer au Moyen-Orient.

Ronaldo profite de la vie en Arabie Saoudite (Crédit image : Getty Images)

Selon 90 minutes, Ronaldo joue un rôle actif dans la poursuite par Al-Nassr de David De Gea, qui est toujours sans club après avoir quitté Old Trafford cet été.

Après avoir conclu un nouvel accord avec Manchester United, le club a ensuite rétracté l’offre de contrat, laissant De Gea libre de quitter les Red Devils et de mettre fin à ses 12 années en Premier League.

Le Bayern Munich et le Real Madrid auraient tous deux négocié un accord potentiel pour le joueur de 32 ans lors du mercato d’été, mais aucun accord n’a pu être conclu et il reste toujours sans club.

De Gea est sans club depuis qu’il a quitté Man United à l’expiration de son contrat. (Crédit image : Marc Atkins/Getty Images)

Alors que Cristiano Ronaldo persiste à tenter de convaincre De Gea de le retrouver à Al-Nassr, le rapport suggère que l’Espagnol et sa femme préféreraient rester dans son pays d’origine et trouver un club en Liga. Point de vente espagnol Fiches l’a lié au Real Betis et à Valence ces dernières semaines.

Ronaldo connaît actuellement un bon début de saison 2023/24 en Saudi Pro League, marquant 10 buts en sept matchs alors qu’Al-Nassr occupe la quatrième place du classement, bien qu’à seulement deux points de la première place.

