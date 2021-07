Cristiano Ronaldo un « imbécile », José Mourinho « anormal »

Jose Mourinho et Cristiano Ronaldo lors de leur passage au Real Madrid. Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

Le président du Real Madrid, Florentino Perez, a qualifié Cristiano Ronaldo d' »imbécile » et Jose Mourinho d' »anormal » tout en déclarant que les deux avaient « un énorme ego » dans deux enregistrements audio de 2012 qui ont été divulgués mercredi.

Les deux stars portugaises étaient à Madrid lors du deuxième mandat de Perez en tant que président du club. Des audios de Perez attaquant les anciens joueurs Iker Casillas et Raul Gonzalez comme les « plus grandes fraudes » de l’histoire du club dans un enregistrement audio de 2006 avaient été divulgués 24 heures plus tôt.

– La Liga sur ESPN+ : diffusez des matchs en direct et des rediffusions (États-Unis uniquement)

« Il est fou », avait déclaré Perez à propos de Ronaldo dans l’un des audios publiés par El Confidentielle. « Ce type est un imbécile, il est malade.

« Pensez-vous que ce type est normal ? Il n’est pas normal, sinon il ne ferait pas ce qu’il fait. La dernière chose stupide qu’il a faite, tout le monde l’a vu.

« Pourquoi pensez-vous qu’il fait cette bêtise ?

On ne sait pas à quoi Perez faisait référence à propos de la « chose insensée ». Perez a également attaqué le super agent Jorge Mendes, qui représente Mourinho et Ronaldo.

« Mendes ne l’ordonne pas, pas plus qu’il n’ordonne à Mourinho que ce soit », a déclaré Perez. « Zéro. Pas même pour les interviews. Ce sont des gars avec un ego énorme, tous les deux gâtés.

« Lui et l’entraîneur ne voient pas la réalité car les deux pourraient gagner beaucoup plus d’argent s’ils étaient différents. Ils sont tous les deux anormaux car nous parlons de beaucoup d’argent en droits d’image.

« De plus, avec ce visage qu’ils ont, avec cette manière provocante qu’ils sont détestés par tout le monde… La publicité est le contraire, c’est tout le contraire. »

Madrid a publié une déclaration mardi au nom de Perez dans lequel il a affirmé que l’audio avec des commentaires sur Casillas et Raul avait été divulgué en raison de son implication dans la promotion de la Super League européenne récemment ratée. Le communiqué indique également que le club envisage une action en justice.

Ronaldo, meilleur buteur de tous les temps de Madrid avec 450 buts, a rejoint les géants espagnols en juin 2009, 11 jours après le retour de Perez à la présidence du Real Madrid. Mourinho, désormais en charge de l’AS Roma, a guidé Madrid vers le titre de la Liga, la Copa del Rey et la Supercopa Espana de 2010 à 2013 avant de revenir entraîner Chelsea.

Ronaldo a quitté Madrid pour la Juventus en 2018 après une période de neuf ans à Los Blancos suite à une rupture signalée avec Perez au sujet d’un nouveau contrat.