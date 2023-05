Cristiano Ronaldo termine sa première saison en Arabie saoudite sans titre alors qu’Al-Ittihad remporte le championnat

La première saison de Cristiano Ronaldo en Arabie saoudite se terminera sans trophée puisque son équipe d’Al-Nassr a été battue au titre de champion par Al-Ittihad lors de l’avant-dernière manche samedi.

Ronaldo est arrivé à Riyad en janvier après avoir été libéré de son contrat par la puissance de la Premier League anglaise Manchester United et a dû se contenter de la deuxième place de la ligue saoudienne à 16 équipes. Le match nul 1-1 d’Al-Nassr contre Ettifaq signifiait que la victoire 3-0 d’Al-Ittihad à Al-Feiha donnait à l’équipe de Jeddah une avance de cinq points avec un match à jouer et son premier titre de champion depuis 2009.

Al-Nassr a dominé dans la ville orientale de Dammam mais a pris du retard juste avant la pause lorsque Youssef Niakate a marqué pour Ettifaq à bout portant. Un tir féroce de l’ancien milieu de terrain du Bayern Munich Luiz Gustavo a égalisé pour Al-Nassr après 56 minutes.

Ronaldo a marqué 14 buts en 16 matches de championnat depuis ses débuts en janvier, mais n’a pas pu obtenir de vainqueur cette fois et Gustavo a eu une frappe en deuxième mi-temps exclue pour hors-jeu avec 10 minutes à jouer.

Al-Ittihad s’est imposé facilement grâce à deux buts de l’attaquant brésilien Romarinho ainsi qu’à une frappe à la troisième minute d’Ahmed Sharahili. L’équipe, dirigée par l’ancien entraîneur de Wolverhampton et Tottenham, Nuno Espirito Santo, a remporté son neuvième titre de champion au total.

« Je tiens à remercier les joueurs et les fans pour leur soutien cette saison et tout le monde a travaillé très dur depuis le début », a déclaré Santo. « Le premier but était très important et après avoir marqué, nous nous sommes calmés. »

Le champion en titre Al-Hilal a pris la troisième place avec une victoire 3-0 à Abha.

Reportage de l’Associated Press.

