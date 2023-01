Cristiano Ronaldo termine avec une victoire mais aucun but lors des débuts d’Al-Nassr en Arabie Saoudite

Cristiano Ronaldo a aidé le nouveau club d’Al-Nassr à remporter la victoire lors de ses débuts en compétition dans la Saudi Pro League, mais le Portugais devra attendre un peu plus longtemps pour son premier but officiel.

L’ancien attaquant de Manchester United et du Real Madrid a été cadré deux fois la semaine dernière pour un Riyadh All Stars XI combiné contre le Paris Saint-Germain lors d’un match amical et le quintuple vainqueur du Ballon d’Or a été vif lors de son premier match pour Al-Nassr. le dimanche.

Ronaldo a joué les 90 minutes complètes contre Al-Ettifaq, mais le seul but du match a été inscrit par le Brésilien Anderson Talisca.

Talisca, qui jouait auparavant pour Benfica et Besiktas entre autres, a marqué après un centre d’Abdulmajeed Al Sulaiheem après que le ballon soit passé au-dessus de la tête de Ronaldo.

Les Portugais ont presque mis en place un coéquipier pour une chance plus tard dans le match, mais le tir suivant n’était pas cadré.

Cette victoire permet à Al-Nassr de prendre la tête de la Saudi Pro League avec un point d’avance sur Al-Hilal.

Al-Nassr a également un match en moins contre ses rivaux de Riyad et sera en action à côté d’Al-Fateh le 3 février.