Cristiano Ronaldo suspendu pour deux matchs et condamné à une amende de 50 000 £ par la FA pour l’incident d’Everton | Nouvelles du football

Cristiano Ronaldo a été banni pour deux matches et condamné à une amende de 50 000 £ par la FA pour avoir fait tomber un téléphone portable de la main d’un fan à Everton.

Le joueur de 37 ans, qui est désormais agent libre après sa libération de Manchester United mardi, a eu l’altercation après une défaite 1-0 à Goodison Park le 9 avril, pour laquelle le Portugais a été averti par la police du Merseyside.

La FA l’a également accusé de conduite inappropriée et un panel indépendant a prononcé une suspension et une lourde amende.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le journaliste en chef de Sky Sports News, Kaveh Solhekol, explique pourquoi le deuxième passage de Cristiano Ronaldo à Manchester United s’est terminé dans des circonstances aussi acrimonieuses



L’attaquant a admis que sa conduite après le coup de sifflet final du match de Premier League était inappropriée.

Une commission de réglementation indépendante a conclu que sa conduite était à la fois inappropriée et violente lors d’une audience ultérieure et a imposé ces sanctions.

Après l’incident d’avril, Ronaldo a publié des excuses sur Instagram. Il a déclaré: “Il n’est jamais facile de gérer les émotions dans des moments difficiles comme celui auquel nous sommes confrontés.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Melissa Reddy explique comment Manchester United se concentrera sur la construction d’un nouvel environnement “le football d’abord” sans Cristiano Ronaldo.



“Néanmoins, nous devons toujours être respectueux, patients et donner l’exemple à tous les jeunes qui aiment le beau jeu.

“Je voudrais m’excuser pour mon emportement et, si possible, j’aimerais inviter ce supporter à regarder un match à Old Trafford en signe de fair-play et d’esprit sportif.”

L’interdiction sera transférée lorsque Ronaldo rejoindra un nouveau club dans n’importe quel pays, mais ne comptera pas pour la Coupe du monde.

Ronaldo avait accepté l’accusation de la FA mais avait demandé une audience personnelle dans le but d’essayer d’éviter une suspension.

Lors de l’audience indépendante, tenue sur Microsoft Teams le 8 novembre, Ronaldo a affirmé qu’il avait “une préoccupation légitime … pour sa propre sécurité physique et son bien-être et qu’il quittait le terrain de jeu” après s’être approché du tunnel où les fans d’Everton se rassemblaient.

Cependant, le panel a rejeté la demande, citant qu’il s’agissait d’un “acte né de la frustration et de l’agacement plutôt que de la peur ou de l’inquiétude pour son bien-être”.

Le panel a également rejeté la proposition de la FA selon laquelle Ronaldo devrait être banni pendant trois matchs.