Cristiano Ronaldo sur les anciens coéquipiers Gary Neville et Wayne Rooney

Cristiano Ronaldo s’est retrouvé dans les gros titres après avoir fait plusieurs déclarations bouleversantes lors d’une interview avec Piers Morgan. Qu’il s’agisse de lancer une attaque cinglante contre son club de Manchester United ou de fustiger d’anciens coéquipiers, Ronaldo n’a tout simplement rien fait pour contenir ses sentiments lors de l’interview dont on a beaucoup parlé. L’attaquant portugais a révélé qu’il ne considérait même plus ses anciens coéquipiers – Wayne Rooney et Gary Neville – comme des amis.

«Ce ne sont pas mes amis, ce sont des collègues. Nous jouons ensemble, ils ne viennent pas, nous ne dînons jamais ensemble », a déclaré Ronaldo lors de l’interview.

Ronaldo avait déclenché une énorme polémique après avoir exprimé son désir de quitter Manchester United avant la saison en cours. Les choses ont empiré après que Ronaldo ait refusé d’être remplacé lors du match de Premier League contre Tottenham. En conséquence, l’entraîneur-chef de Manchester United, Erik ten Hag, avait décidé de laisser Ronaldo hors de l’équipe pour le match contre Chelsea.

Et après le match contre le club de football basé à Londres, Neville avait estimé que Ronaldo devrait commencer à accepter de ne pas être l’homme vedette.

Le commentaire n’a certainement pas été bien accueilli par l’ancien attaquant du Real Madrid. Le quintuple vainqueur du Ballon d’Or a répondu en masquant Neville en direct à la télévision le mois dernier. L’incident a eu lieu pendant l’échauffement, avant la rencontre de Premier League contre West Ham United.

Et maintenant, Ronaldo a de nouveau ouvert son équation à l’envers avec Neville.

“C’est facile de critiquer, je ne sais pas si vous avez un métier à la télévision qu’ils doivent critiquer pour être plus célèbre. Je ne le comprends vraiment pas. C’est difficile quand vous voyez des gens qui étaient dans le vestiaire avec vous critiquer de cette façon », a déclaré Ronaldo.

Cependant, le joueur de 37 ans ne s’est pas arrêté là. Ronaldo a également fustigé son ancien coéquipier Rooney. Ronaldo a avoué qu’il était absolument surpris par les critiques de l’ancien attaquant anglais.

Ronaldo a jusqu’à présent disputé 10 matches de Premier League et n’a réussi à marquer qu’une seule fois. Ronaldo a marqué son but solitaire de la saison en Premier League lors d’un affrontement contre Everton en octobre à Goodison Park. Manchester United avait finalement remporté le match par deux buts à un.

