Cristiano Ronaldo Spotted Sporting Rare Ensemble Rolex

Cristiano Ronaldo est l’un des plus grands footballeurs à avoir jamais foulé le terrain. Très peu de footballeurs pouvaient égaler ses prouesses sensationnelles en matière de but et ses incroyables capacités de dribble. Eh bien, il serait faux de penser que Ronaldo n’a hypnotisé ses fans que sur le terrain. La collection de montres époustouflante de l’homme de 38 ans n’a pas été moins impressionnante.

Ronaldo a récemment été aperçu portant une éblouissante Rolex en or de 114 000 £ recouverte de rubis et de saphirs. Une photo de Ronaldo brandissant la montre spectaculaire a été publiée par le club de football saoudien Al-Nassr FC plus tôt cette semaine. Un article publié par The Sun affirme que la montre présentait le motif très convoité de pierres précieuses rouges et bleues, connu sous le nom de lunette Pepsi.

Cristiano Ronaldo a été filmé portant une folle Rolex en or de 114 000 £ recouverte de rubis et de saphirs. On pense qu’il s’agit de la Rolex GMT-Master II en or jaune. La montre présente également le motif de pierres précieuses rouges et bleues recherché par l’horloger de luxe, connu sous le nom de lunette Pepsi. pic.twitter.com/vqgrG23TQl— Ēñøçk Købiñä Ëssël Sãrkøbìñä (@Sarkobina) 13 février 2023

L’amour de Ronaldo pour les montres est connu de tous. L’ancien attaquant du Real Madrid aurait enfilé la montre la plus chère de Rolex – la GMT-Master Ice – en 2020. Ronaldo avait porté la montre en or blanc 18 carats lors d’un voyage au Moyen-Orient pour les Dubai Globe Soccer Awards.

De la montre Franck Muller, Van Cleef & Arpels de 1,6 million de livres sterling avec 474 diamants blancs à la pièce maîtresse Hublot d’une valeur d’au moins 800 000 £, Cristiano Ronaldo possède certainement une collection exceptionnelle.

Pour en revenir aux événements sur le terrain, Cristiano Ronaldo est récemment devenu le footballeur le mieux payé de l’histoire du jeu après avoir signé un contrat très médiatisé avec le club Al-Nassr basé en Arabie saoudite. L’ancien attaquant de Manchester United gagnerait désormais 200 millions de dollars par an. Le quintuple vainqueur du Ballon d’Or est devenu agent libre après la résiliation mutuelle de son contrat avec les Red Devils l’année dernière avant la Coupe du Monde de la FIFA.

Cristiano Ronaldo a récemment enregistré un record sensationnel lors d’un match de championnat national contre Al-Wehda. L’attaquant portugais a inscrit son 500e but en club dans la rencontre. Ronaldo avait marqué quatre buts dans ce match pour guider son équipe vers une victoire retentissante.

Cristiano Ronaldo a jusqu’à présent inscrit 503 buts dans sa carrière de footballeur de club. Il n’est actuellement que derrière Pelé (604), Romario (544), Josef Bican (518) et Ferenc Puskas (514) sur la liste de tous les temps des meilleurs buteurs de la ligue.

Les 503 buts de Cristiano Ronaldo en championnat sont venus avec cinq clubs différents. Il a marqué 311 buts pour le Real Madrid. Ronaldo a inscrit 103 buts en deux périodes avec Manchester United. Il a marqué 81 buts pour l’équipe italienne de la Juventus en trois saisons. Ronaldo a marqué trois buts pour le Sporting CP. Ronaldo a cinq buts à son actif pour son nouveau club Al-Nassr.

