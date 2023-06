Cristiano Ronaldo s’ouvre sur le défi auquel il a été confronté après le transfert d’Al Nassr

Cristiano Ronaldo s’est ouvert sur la différence majeure à laquelle il était confronté en vivant et en jouant en Arabie saoudite par rapport à l’Europe. Ronaldo a obtenu un transfert en Saudi Pro League lors de la fenêtre de transfert d’hiver la saison dernière après ses retombées avec Manchester United. Le joueur de 38 ans a terminé sa première saison à All Nassr sans trophée, mais il a brillé à quelques reprises avec sa performance suprême sur le terrain.

Ronaldo a eu une fin laide avec Manchester United lorsqu’il a publiquement critiqué le club et le manager Erik Ten Hag dans une interview avec Piers Morgan. Les géants anglais ont mis fin à son contrat alors qu’il décidait de quitter l’Europe et rejoignait Al Nassr.

Lire aussi | « Je n’ai pas demandé à quitter le PSG ou à rejoindre le Real Madrid »: Kylian Mbappe au milieu des liens de transfert avec Los Blancos

Ronaldo, qui est l’un des plus grands joueurs de tous les temps, a déclaré que la grande différence qu’il avait trouvée en Arabie saoudite était la météo, mais qu’il s’était maintenant habitué à la chaleur.

« La plus grande différence que j’ai trouvée en Arabie saoudite est évidemment la chaleur et l’adaptation des horaires pour s’entraîner plus tard dans la journée quand il fait plus frais », a-t-il déclaré en sa qualité d’ambassadeur LiveScore. « Mais je me suis vraiment habitué à ça maintenant. Les fans ici ont été incroyables pour moi, m’accueillir, ainsi que ceux qui me suivent pour continuer ce voyage incroyable », a-t-il ajouté.

Le footballeur légendaire a en outre déclaré qu’il était fier de son séjour en Europe où il a remporté tous les trophées du football de club.

Chaque ligue et chaque pays sont différents et je suis très fier d’avoir connu trois ligues différentes en Europe (et d’avoir remporté des titres dans toutes) », a-t-il ajouté.

Lire aussi | Lionel Messi, l’un des plus grands, n’a pas obtenu le respect qu’il méritait en France : Kylian Mbappe

Après le déménagement massif de Ronaldo, d’autres équipes saoudiennes ciblent également les joueurs vedettes d’Europe qui ont 30 ans, comme récemment Karim Benzema a rejoint Al Ittihad tandis que Ngolo Kante de Chelsea devrait également jouer dans la Saudi Pro League.

« Cela ne m’a pas surpris mais cela me rend vraiment heureux de voir des gens du monde entier regarder maintenant la Saudi Pro League. Je pense que la ligue continuera à se développer et que de nombreux autres joueurs des ligues européennes viendront jouer ici », a-t-il ajouté.