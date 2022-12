Cristiano Ronaldo signe un méga contrat avec le club saoudien d’Al Nassr

La superstar du football Cristiano Ronaldo a accepté de rejoindre le club saoudien d’Al Nassr pour un contrat de deux ans qui fera de lui le joueur de football le mieux payé de l’histoire avec un salaire annuel d’environ 200 millions de dollars. Le club a annoncé la signature vendredi.

Ronaldo est devenu agent libre en novembre après avoir quitté Manchester United d’un “accord mutuel”. L’attaquant de 37 ans est revenu à United à l’été 2021 mais n’a jamais pu atteindre les sommets qu’il avait atteints lors de son premier passage avec le club. En conséquence, le nouveau manager Erik ten Hag l’a retiré de la première équipe. Ronaldo a également été mis au banc par l’entraîneur portugais Fernando Santos lors de la phase à élimination directe de la Coupe du monde.

[Related: World Cup stage was set for a Cristiano Ronaldo hero moment, but it never arrived]

Peu de temps après la sortie sans cérémonie de Ronaldo de United, Al Nassr est devenu son prétendant le plus fort. D’un point de vue compétitif, cette décision représente un pas en arrière pour Ronaldo, qui a joué dans les meilleures ligues européennes au cours des deux dernières décennies. Bien qu’il soit possible qu’il revienne au plus haut niveau une fois son contrat avec Al Nassr terminé, il aura alors 40 ans et il a déjà montré des signes de déclin physique.

En supposant que Ronaldo ne revienne pas dans le football européen de haut niveau, il terminera sa carrière avec quatre titres de l’UEFA Champions League, sept titres de champion nationaux et cinq Ballon d’Or – on peut faire valoir que son déménagement est le résultat de lui accomplissant tout ce qu’il y a à accomplir au niveau du club. Cependant, pour un joueur qui a toujours été comparé à Lionel Messi, le moment de la signature peut être considéré comme le retrait de Ronaldo de la course pour le plus grand de la génération.

Les meilleures histoires de FOX Sports :