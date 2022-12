Cristiano Ronaldo signe avec le club saoudien du Al-Nassr FC | Nouvelles du monde

Cristiano Ronaldo a signé pour l’équipe saoudienne d’Al-Nassr FC, selon le club.

Le joueur de 37 ans signe un contrat de deux ans et demi après avoir quitté Manchester United le mois dernier.

Cela faisait suite à une interview télévisée explosive dans laquelle l’attaquant a déclaré qu’il se sentait trahi par le club et ne respectait pas son entraîneur néerlandais Erik ten Hag.

Une déclaration sur l’Instagram d’Al-Nassr dit : “C’est plus que de l’histoire en devenir.

“C’est une signature qui non seulement inspirera notre club à atteindre un succès encore plus grand, mais inspirera également notre ligue, notre nation et les générations futures, garçons et filles, à être la meilleure version d’eux-mêmes.”

Ronaldo devrait subir un examen médical à Mrsool Park, la maison moderne d’Al-Nassr, avant de remplir les formalités et d’être révélé aux fans dans les couleurs jaune et bleue du club dans la capitale saoudienne Riyad dans les prochains jours.

La Coupe du monde au Qatar l’a vu marquer lors du premier match de groupe du Portugal contre le Ghana, son 118e but pour son pays, avant d’être retiré du onze de départ pour les huitièmes de finale, au cours desquels l’équipe a fait une sortie en quart de finale avec un 1-0 défaite contre le Maroc.