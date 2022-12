Cristiano Ronaldo signe avec le club saoudien d’Al Nassr pour un salaire record

La superstar du football Cristiano Ronaldo rejoint l’équipe du club saoudien Al Nassr dans le cadre d’un accord qui le verra jouer jusqu’en juin 2025.

“L’histoire en devenir”, a écrit Al Nassr FC dans un message Twitter sur son compte officiel en anglais.

“C’est une signature qui non seulement inspirera notre club à atteindre un succès encore plus grand, mais inspirera notre ligue, notre nation et les générations futures, garçons et filles, à être la meilleure version d’eux-mêmes. Bienvenue Cristiano dans votre nouvelle maison AlNassrFC.”

Le club saoudien a cité Ronaldo disant qu’il était “impatient de découvrir une nouvelle ligue de football dans un pays différent”.

Le capitaine de l’équipe du Portugal, âgé de 37 ans, est un agent libre après avoir quitté le grand club britannique de Manchester United à la suite de retombées dramatiques avec certains de ses dirigeants.

La nouvelle de la signature de Ronaldo vendredi fait suite à des mois de rumeurs et de spéculations quant à savoir s’il rejoindrait une équipe saoudienne, car plus d’un avait fait des offres importantes de plusieurs centaines de millions de dollars. Au cours de l’été, Ronaldo a refusé une offre d’un autre club saoudien, Al Hilal, qui lui aurait donné un contrat d’environ 370 millions de dollars sur plusieurs années. A l’époque, il a choisi de rester à Manchester United, se disant heureux là-bas.

Plusieurs points de vente ont cité le salaire de Ronaldo avec Al Nassr à environ 200 millions de dollars par an lorsque les accords commerciaux sont inclus – ce qui, s’il était confirmé, serait le salaire le plus élevé jamais enregistré dans l’histoire du sport.

L’éminent journaliste de football Fabrizio Romano a décrit l’accord de contrat dans un tweet, le qualifiant de “plus gros salaire jamais enregistré dans le football”.

À 37 ans, Ronaldo est à l’âge normal de la retraite pour un joueur de football professionnel, sa signature prolonge donc sa carrière avec un retour financier important. Le contrat de Ronaldo à Manchester United lui a permis de gagner 605 000 $ par semaine.