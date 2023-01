Cristiano Ronaldo s’est moqué des chants de Lionel Messi lors de la défaite d’Al-Nassr alors que le quintuple vainqueur du Ballon d’Or manque la chance de remporter le premier trophée en Arabie saoudite

Cristiano Ronaldo a été raillé par les fans d’Al-Ittihad, qui lui ont scandé le nom de Lionel Messi lors de la défaite d’Al-Nassr en Super Coupe d’Arabie saoudite.

Sa deuxième apparition pour son nouveau club a vu Al-Nassr se faire larguer en demi-finale, perdant 3-1 contre Al-Ittihad.

Getty Ronaldo a tiré un autre blanc en Arabie Saoudite

Une démonstration de l’homme du match lors d’un affrontement d’exhibition entre Al-Nassr et Al-Hilal XI et le Paris Saint-Germain a vu Ronaldo marquer deux fois.

Mais lors de ses deux apparitions pour Al-Nassr, il a eu du mal à avoir un impact, n’ayant pas réussi à inscrire un tir cadré lors de leur victoire 1-0 sur Ettifaq le week-end dernier.

Et lors de sa deuxième apparition, il n’a pas non plus réussi à tirer cadré même si Al-Nassr avait 64% de possession de balle dans le match.

Les buts de Romarinho et d’Abderazzak Hamdallah ont permis aux locaux d’Al-Ittihad de mener 2-0 avant que Talisca, qui a remporté le but d’Al-Nassr ce week-end, n’en retire un.

Une frappe dans les arrêts de jeu de Muhannad Al-Shanqeeti a scellé le sort de Ronaldo et Al-Nassr.

L’arrivée de Ronaldo a été qualifiée d ‘”histoire en devenir”, le joueur de 37 ans étant accueilli en héros à son arrivée, ainsi qu’un contrat alléchant de 177 millions de livres sterling par an.

Getty Le séjour de Ronaldo en Arabie saoudite n’a jusqu’à présent pas été un pique-nique

Cependant, cela ne semble toujours pas l’exempter des plaisanteries des fans, avec un certain nombre de fans d’Al-Ittihad entendus scander “Messi, Messi, Messi…” en référence à la rivalité de longue date de Ronaldo avec le capitaine argentin du Ballon d’Or. ‘Ou prix pour de nombreuses années de leurs carrières respectives.

La prochaine sortie d’Al-Nassr les verra affronter Al Fateh dans la Saudi Pro League, dont l’équipe de Ronaldo est actuellement en tête, le 3 février.