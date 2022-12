Cristiano Ronaldo s’entraîne seul au Real Madrid au milieu de la recherche d’un nouveau club

Cristiano Ronaldo s’est entraîné seul sur le terrain d’entraînement du Real Madrid à Valdebebas mercredi, ont déclaré des sources à ESPN, alors qu’il se prépare à prendre une décision sur son avenir.

Ronaldo, qui est sans club après avoir quitté Manchester United le mois dernier, est revenu à Madrid après la sortie du Portugal à la Coupe du monde au Qatar, où il a fait une apparition en deuxième mi-temps lors de leur défaite en quart de finale contre le Maroc samedi.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Des sources ont déclaré à ESPN que Ronaldo avait demandé mercredi la permission de s’entraîner à la ville du Real Madrid pour maintenir sa forme physique, une demande qui a été bien accueillie par le club. Il a travaillé seul sur un terrain séparé, loin de l’endroit où l’équipe première de Madrid s’entraînait avec le manager Carlo Ancelotti.

La relation entre le quintuple vainqueur du Ballon d’Or et Madrid a pris un coup lorsqu’il est parti en 2018, rejoignant la Juventus dans le cadre d’un contrat de 100 millions d’euros, mais s’est améliorée depuis lors.

Ronaldo est le joueur le plus performant de l’histoire de Madrid et a remporté quatre ligues de champions et deux titres de LaLiga en neuf saisons extrêmement réussies au club.

Après trois ans à la Juventus, Ronaldo était lié à un retour à Madrid l’été dernier avant qu’Ancelotti n’exclue un mouvement et que l’attaquant ne rejoigne United.

– Quand s’ouvre et se ferme le mercato de janvier ?

Son deuxième séjour à Old Trafford a pris fin le mois dernier après une interview télévisée explosive dans laquelle il a critiqué United, le manager Erik ten Hag et les dirigeants du club l’ont vu libéré en tant qu’agent libre.

Des informations ont lié Ronaldo à une décision lucrative de rejoindre Al Nassr en Arabie saoudite en janvier, bien qu’il ait nié la semaine dernière qu’un accord ait été conclu.

Ronaldo – qui a mené le Portugal à son seul trophée majeur à l’Euro 2016 – a été lâché par l’entraîneur Fernando Santos lors de sa campagne de Coupe du monde, marquant un seul but, un penalty contre le Ghana, en cinq apparitions au tournoi.