Cristiano Ronaldo semble confirmer son retour dans l’équipe de Man United: “Dimanche, le roi joue”

Cristiano Ronaldo pourrait jouer son premier match sous la direction du nouveau manager de Manchester United, Erik ten Hag, après que l’attaquant portugais a déclaré que “le roi” serait disponible pour le match amical de dimanche contre Rayo Vallecano.

ESPN a rapporté plus tôt ce mois-ci que l’international portugais avait déposé une demande de transfert en raison de son désir de jouer en Ligue des champions.

Ronaldo s’est entretenu mardi sur le terrain d’entraînement de United – accompagné de l’agent Jorge Mendes – après avoir raté la tournée de pré-saison du club en Thaïlande et en Australie, invoquant des raisons personnelles.

Ronaldo s’est rendu sur Instagram ces derniers jours pour mettre fin aux rumeurs de transfert vers d’autres clubs et vendredi n’était pas différent.

“Dimanche, le King joue”, a écrit Ronaldo sur une page de fans qui soulignait son absence de l’équipe.

Ronaldo a encore un an sur son contrat avec United et Ten Hag a déclaré plus tôt ce mois-ci qu’il avait hâte de travailler avec le capitaine du Portugal qui était leur meilleur buteur la saison dernière avec 24 buts toutes compétitions confondues.

United, cependant, a terminé sixième de la ligue pour manquer la qualification de la Ligue des champions et jouera dans la Ligue Europa de deuxième niveau cette saison.

L’Atletico Madrid et le Bayern Munich se sont tous deux publiquement distancés d’un déménagement pour l’ancienne star du Real Madrid et de la Juventus. Un autre prétendant signalé, Chelsea, a également exclu un accord, ont déclaré des sources à ESPN.