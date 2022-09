EA Sports a révélé quels joueurs occuperont les meilleurs classements de FIFA 23 lors du lancement mondial du jeu plus tard ce mois-ci.

À juste titre, les notes des 23 meilleurs joueurs du jeu ont été publiées en premier avec tous les noms habituels peuplant les échelons supérieurs de la liste, bien qu’il y ait également de la place pour quelques entrées plus improbables.

Après avoir dominé le paysage pendant de nombreuses années, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo se sont retrouvés dans la liste globale entre FIFA 22 et FIFA 23 – bien que l’un à un degré beaucoup plus élevé que l’autre.

Plusieurs autres noms importants ont vu leur stature diminuer alors que le pouvoir continue de changer au sommet du jeu professionnel. Ailleurs, les meilleurs artistes de la saison dernière ont été récompensés par de vastes améliorations de leurs statistiques.

Nous avons parcouru le premier lot de classements FIFA 23 proposés et sélectionné certains des plats à emporter les plus importants et les plus remarquables.

Après une saison qui a vu Benzema dépasser toutes les attentes tout en menant la ligne pour le Real Madrid, remportant la Liga, la Ligue des champions et marquant 44 buts en 46 matchs dans le processus, cela ne peut guère être un choc de voir l’attaquant français monter en flèche dans la FIFA. classements.

Cependant, plutôt que de gravir quelques échelons, le joueur de 34 ans a connu une ascension vraiment mercurielle depuis une 14e place relativement modeste dans FIFA 22 jusqu’au sommet de l’arbre dans FIFA 23 – le plus grand montée de n’importe quel joueur dans le top 23.

Cela est dû au fait que Benzema a également reçu la plus grande amélioration de la note individuelle parmi les meilleurs joueurs du jeu après avoir été boosté de deux points complets de 89 à 91.

Messi conserve sa place dans le Top 5, mais de justesse

Après avoir été un incontournable dans les deux premiers pendant de nombreuses années, Messi a vu son éclat commencer à s’estomper alors que le football d’élite entre lentement dans une nouvelle ère courageuse.

Cela dit, alors que son partenaire d’entraînement Cristiano Ronaldo a subi une chute plutôt humiliante depuis le sommet, Messi a réussi à conserver sa place dans le top cinq malgré sa note individuelle passant de 93 dans FIFA 22 à 91 dans FIFA 23.

Cependant, la superstar du Paris Saint-Germain s’accroche à sa précieuse position par les marges les plus étroites, car pas moins de cinq joueurs se situent au-dessous de lui avec des notes communes de 90.

Ronaldo écrase l’ordre

Après avoir subi un retour légèrement décevant à Manchester United, Ronaldo a renoncé à sa place de bronze dans les notes de FIFA 22 (3e avec une note de 91) et est tombé à la 8e place de FIFA 23 avec une note de 90.

Cela représente la note de joueur FIFA la plus basse de Ronaldo depuis FIFA 2011, lorsque l’attaquant portugais a obtenu un maigre score global de seulement 87 lors de sa deuxième saison au Real Madrid.

Thibaut Courtois est le meilleur gardien du jeu

Après avoir presque volé la vedette lors de la victoire écrasante du Real Madrid sur Liverpool lors de la finale de la Ligue des champions 2021-22, Courtois a suivi l’exemple de son coéquipier Benzema en remontant le classement pour remporter la couronne de meilleur gardien de but de FIFA 23.

Le colosse belge est classé 9e au classement général et se retrouve ainsi devant ses coéquipiers Manuel Neuer (10e), Alisson Becker (16e), Ederson (18e) et Jan Oblak (20e) dans le top 23.

Les plus hauts grimpeurs

Comme mentionné précédemment, Benzema est de loin le plus haut grimpeur du Top 23 avec un total de 13e places entre FIFA 22 et FIFA 23.

Le héros de la finale de la Ligue des champions, Courtois, a gagné 10 places, passant de la 19e à la 9e place, grâce à une amélioration d’un point de sa note globale de jeu (de 89 à 90). Pendant ce temps, le transfert de Sadio Mane de Liverpool au Bayern Munich semble avoir coïncidé avec un saut de 9 places sur la liste de la 22e à la 13e cette fois-ci.

Les plus grands curseurs

Bien que Ronaldo ait dégringolé de cinq échelons de la 3e à la 8e place du classement général de FIFA 22, la disgrâce du vétéran de Manchester United est éclipsée par celle de Harry Kane (8e à 17e), N’Golo Kante (9e à 19e) et Oblak. (du 7 au 20).

Cependant, les curseurs les plus notables sont la paire de gardiens de but Marc Andre ter Stegen et Gianluigi Donnarumma, qui ont tous deux complètement disparu du top 23 malgré des positions relativement élevées (respectivement 11e et 13e) dans la liste de l’année dernière.

Entrées surprises

La seule surprise concernant la note d’Erling Haaland est peut-être qu’il lui a fallu si longtemps pour percer le Top 23 après avoir complètement raté FIFA 22. L’attaquant puissant de Man City a commencé la saison sous une forme fulgurante et se retrouve donc à la 21e place. . Quelque chose nous dit que ce nombre ne fera qu’augmenter à mesure que sa carrière se renforcera.

Un autre nom improbable à trouver dans le Top 23 est le défenseur central du Paris Saint-Germain Marquinhos, qui partage une note élevée de 88 avec Haaland et Toni Kroos.

Liste complète :

1. Karim Benzema – 91

2. Robert Lewandowski – 91

3. Kylian Mbappé – 91

4. Kevin De Bruyne – 91

5. Lionel Messi – 91

6. Mohamed Salah – 90

7. Virgile van Dijk – 90

8. Cristiano Ronaldo – 90

9. Thibaut Courtois – 90

10. Manuel Neuer – 90

11. Neymar Jr – 89

12. Fils Heung-min – 89

13. Sadio Mané – 89

14. Joshua Kimmich – 89

15. Casemiro – 89

16. Alisson Becker – 89

17. Harry Kane – 89

18. Ederson – 89

19. N’Golo Kanté – 89

20. Jan Oblak – 89

21. Erling Haaland – 88

22. Toni Kroos – 88

23. Marquinhos – 88