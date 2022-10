Cristiano Ronaldo se replie dans le coin avec la dernière explosion

La superstar Cristiano Ronaldo s’est creusé un trou plus profond après une explosion de refus de jouer lors de la victoire de Manchester United contre Tottenham mercredi. Le monde a vu l’international portugais descendre le tunnel et sortir du terrain avant le coup de sifflet final. Vendredi, le manager Erik ten Hag a confirmé que Ronaldo avait refusé de remplacer.

La décision de l’attaquant de 37 ans a contraint ten Hag à exclure sa superstar du match de Chelsea ce week-end. Maintenant, Ronaldo s’entraîne avec l’équipe U-21 pour Manchester United.

Lorsqu’on lui a demandé comment la conversation s’était déroulée entre les deux, ten Hag a affirmé qu’il était très clair sur ce qu’il attend de ses joueurs. “La conversation est entre Cristiano et moi”, a déclaré ten Hag. « Le communiqué est clair. C’est aussi dans la déclaration qu’il reste une partie importante de l’équipe.

« Je suis le manager, je suis responsable de la culture ici. Je dois établir des normes et des valeurs et je dois les contrôler. Nous sommes en équipe. »

Il semble de plus en plus probable que les jours de Ronaldo à United soient comptés. Une pléthore de rumeurs relient la star à de grands clubs à travers l’Europe. En été, ces mouvements se sont étendus à travers le monde. Sur la base de la forme du joueur et de son plaisir de jouer, Ronaldo veut clairement quitter Old Trafford. Janvier semble le moment le plus logique, avec les anciens clubs du Sporting et de la Juventus dans le mix. Cependant, l’attaquant vieillissant en valait-il la peine ?

L’explosion de Cristiano Ronaldo fait tourbillonner les rumeurs de transfert

D’autres équipes européennes importantes telles que l’AC Milan, Naples et Marseille ont déjà exprimé leur intérêt. Maintenant, tous les trois ont retiré leur nom du chapeau pour les services de Ronaldo. Outre les problèmes d’attitude, les préoccupations financières nuisent également aux équipes.

Les rapports estiment que Ronaldo gagne environ 535 000 $ par semaine à United. Peu de clubs dans le monde pourraient accepter ce type de contrat. Néanmoins, en supposant que les deux parties veulent mettre fin à l’expérience, un accord mutuel pour annuler le contrat massif pourrait être envisagé. Arsenal et Pierre-Emerick Aubameyang ont connu une évolution similaire la saison dernière. Il a permis à l’international gabonais de retrouver la forme à Barcelone.

Une façon possible pour Ronaldo d’attirer de plus grands clubs européens est d’avoir une Coupe du monde stellaire. Le Portugal est actuellement classé huitième au monde par la FIFA et a une chance d’aller loin dans le tournoi. Une course profonde au Qatar pourrait éventuellement inciter davantage de clubs à approcher Ronaldo.

Si ce n’est pas le cas, un éventuel déménagement à l’Inter Miami pourrait très bien fonctionner également. Le propriétaire David Beckham est évidemment proche de Ronaldo. Avec la retraite de Gonzalo Higuain, Miami a potentiellement de la place pour les Portugais.

PHOTO : IMAGO / Pro Sports Images