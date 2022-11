Cristiano Ronaldo s’apprête à signer un contrat de 200 millions de dollars par an avec Al-Nassr en Arabie saoudite

Cristiano Ronaldo aurait signé un contrat de 500 millions d’euros (432 millions de livres sterling) avec le club saoudien d’Al-Nassr, après s’être séparé par consentement mutuel de Manchester United.

Selon un rapport du journal espagnol Marca, Ronaldo recevra 200 millions d’euros par an pour un contrat jusqu’en 2025, date à laquelle il décide de signer avec Al-Nassr, le club saoudien basé dans la capitale Riyad.

Ronaldo a également été lié au Bayern Munich, le quintuple vainqueur du Ballon d’Or signant avec les champions d’Allemagne gratuitement.

Le PDG du Bayern Munich, Oliver Kahn, a cependant rejeté les rumeurs et exclu un transfert pour la star portugaise.

“Je peux exclure un transfert pour Ronaldo. Nous y avons réfléchi, nous aimons tous Ronaldo mais la stratégie est différente. Nous avons une idée claire, une philosophie de la façon dont notre équipe devrait être constituée”, a déclaré Kahn à Sky Sports.

Ronaldo est actuellement en tête du Portugal à la Coupe du Monde de la FIFA et est devenu le premier homme à marquer en cinq Coupes du Monde.

Il avait également “affirmé avoir marqué” un but, qui s’est finalement avéré être celui de son compatriote et ancien coéquipier de Manchester United, Bruno Fernandes.

Plus tôt cette saison, il avait inscrit le 700e but en club de sa carrière. Pas mal pour un joueur de 37 ans, qui ne sait pas où il jouera au-delà du Qatar après la résiliation de son contrat avec Manchester United à la suite de son interview incendiaire critiquant le manager Erik ten Hag et les propriétaires du club.

Ronaldo ne semble pas avoir de nouvelle équipe alignée, ses performances à la Coupe du monde pourraient bien convaincre des employeurs potentiels de se jeter sur lui, même s’il a peut-être dépassé son apogée mais reste l’un des finisseurs les plus meurtriers du football à son époque. .

S’exprimant avant l’annonce qu’il avait quitté United par consentement mutuel, Ronaldo était catégorique sur le fait que les questions de club n’affecteraient pas ses performances pour le Portugal à la Coupe du monde.

Ronaldo ne s’est pas entraîné avec ses coéquipiers portugais mercredi avant leur dernier match de groupe de la Coupe du monde contre la Corée du Sud.

L’attaquant portugais, 37 ans, effectuait un “travail de récupération spécifique” selon une source de la fédération portugaise de football.

Le Portugal a battu l’Uruguay 2-0 lors de son deuxième match pour se qualifier pour les 16 derniers, Ronaldo semblant réclamer un but mais il n’a pas touché le ballon et il a été attribué à son coéquipier Bruno Fernandes.

Un point contre la Corée du Sud vendredi serait suffisant pour leur garantir la première place, alors qu’ils pourraient également perdre et rester premiers si le Ghana perd des points ou gagne mais ne comble pas un déficit de trois buts.

(Avec les contributions des agences)

