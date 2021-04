La poursuite par la Juventus d’un dixième titre consécutif de Serie A a échoué sous la direction du nouveau coach Andrea Pirlo, le club turinois étant en quatrième position et en duel avec Naples et l’AC Milan pour une position en Ligue des champions.

Le fait de ne pas obtenir une place au sommet du football européen la saison prochaine serait un coup dur financier pour les géants italiens et pourrait les forcer à larguer leur vedette, qui gagne 27 millions de livres sterling (37 millions de dollars / 31 millions d’euros) par an, Avec à la fois son ancien club, Manchester United, et les puissances françaises Paris Saint-German tournent autour, a déclaré Tuttosport.

Ronaldo reste sous contrat à la Juventus jusqu’en 2022, mais cet été pourrait représenter la dernière opportunité pour la Juve de recevoir des frais de transfert pour le quintuple vainqueur du Ballon d’Or, en particulier si le budget du club est impacté par le fait de manquer la Ligue des champions.

Manchester United a contacté l’agent de Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes, sur la possibilité de ramener les Portugais à Old Trafford. [Gazzetta] #juvelivepic.twitter.com/RmNdLjW72f – Forza Juventus (@ForzaJuveEN) 23 avril 2021

On pense que le grand portugais poursuit une autre médaille en Ligue des champions pour porter sa carrière à six, après en avoir remporté quatre au Real Madrid et une à Manchester United.

Ronaldo et la Juventus ont fait match nul en Europe jusqu’à présent, le club ayant été éliminé de la Ligue des champions par l’Ajax, Lyon et Porto lors des dernières campagnes.

Ronaldo peut bien voir Manchester ou Paris comme les deux destinations les plus probables où il peut réaliser son rêve d’un autre titre européen, mais ne vous attendez pas à ce que la Juventus se renverse si elle reçoit une approche concrète pour lui.

La dernière chose dont le PSG a besoin, c’est que Ronaldo a déjà 2 attaquants discutables de mieux que lui. Tout ce qu’il apporte, ce sont des salaires élevés, des dribbles ratés et des vibrations https://t.co/dJayExdpoQ – matteo 🧜🏼‍♂️ (@neyjrmatteo) 27 avril 2021

Le directeur du football Fabio Paratici a déclaré que Ronaldo le ferait « sans aucun doute« rester en Italie malgré les spéculations intenses quant à son avenir.

« Ça me fait rire: je n’aurais jamais pensé que Ronaldo pouvait être mis en discussion», A déclaré Paratici à Sky Italia.

« Nous parlons d’un joueur qui est actuellement le meilleur buteur de Serie A et qui a remporté cinq Ballon d’Or. Il a déjà remporté beaucoup de titres avec nous et c’est un privilège de l’avoir dans notre équipe.

« Nous allons nous accrocher à lui et l’apprécier autant que possible. Nous sommes très heureux de l’avoir avec nous. »