Cristiano Ronaldo s’apprête à atteindre la 200e sélection dans le choc du Portugal: voici 5 moments mémorables de CR7

Cristiano Ronaldo, déjà détenteur du record du monde masculin d’apparitions internationales, devrait franchir une nouvelle étape mardi avec sa 200e sélection lors de la visite du Portugal en Islande lors des éliminatoires de l’Euro 2024.

AFP Sport revient sur cinq moments mémorables des 20 ans de carrière internationale de Ronaldo.

– Premier but international –

Ronaldo a fait ses débuts internationaux à 18 ans en tant que remplaçant, remplaçant une autre icône portugaise Luis Figo, en août 2003. Ses débuts en tournoi majeur ont eu lieu l’été suivant lorsque le Portugal a accueilli l’Euro 2004 et il l’a marqué avec son premier but portugais. Ronaldo a marqué sur le banc lors d’une défaite surprise 2-1 face aux futurs champions grecs. Il était titulaire au moment où le Portugal a perdu la finale.

– Première Coupe du Monde –

À l’âge de 21 ans et 132 jours, Ronaldo est devenu le plus jeune buteur de son pays lors d’une Coupe du monde lorsqu’il a converti un penalty contre l’Iran lors de la finale de 2006 en Allemagne.

Il a attiré une attention moins positive lorsqu’il a protesté avec enthousiasme auprès de l’arbitre après que l’Anglais Wayne Rooney ait piétiné Ricardo Carvalho en quart de finale. Ronaldo a été filmé en train de faire un clin d’œil alors que son coéquipier de Manchester United était expulsé.

Ronaldo a converti le coup gagnant lors de la fusillade mais le Portugal a ensuite perdu en demi-finale contre la France.

– Premier trophée –

Le Portugal a été éliminé au premier tour à élimination directe des Coupes d’Europe 2008 et 2010, des demi-finales de l’Euro 2012 et de la phase de groupes de la Coupe du monde 2014, mais Ronaldo et le Portugal ont enfin remporté un trophée international à l’Euro 2016 en France.

Ronaldo a marqué trois buts sur le chemin de la finale ainsi que le coup de pied décisif lors d’une fusillade contre la Pologne en quart de finale. Mais lors de la finale contre la France, il a été étiré après 25 minutes. Eder a marqué le seul but du match en prolongation et le capitaine Ronaldo a quand même soulevé le trophée.

« Ce n’était pas la finale que je voulais mais je suis très content. C’est un trophée pour tous les Portugais, pour tous les immigrés, pour tous les gens qui ont cru en nous, donc je suis très heureux et très fier », a déclaré Ronaldo lors du défilé de la victoire à Lisbonne.

– Héros du triplé –

Y compris deux sorties de quatre buts, Ronaldo a marqué 10 tours du chapeau pour le Portugal.

La majeure partie est venue contre des vairons relatifs tels que l’Andorre, l’Arménie, les îles Féroé, la Lituanie (deux fois), le Luxembourg et l’Irlande du Nord.

Mais l’un d’eux a donné au Portugal une victoire 3-2 lors des éliminatoires de la Coupe du monde en Suède en 2013. Ronaldo a marqué les quatre buts alors que le Portugal a gagné 4-2 au total.

Il a également marqué trois buts lors d’un match de groupe de la Coupe du monde contre l’Espagne en Russie 2018, dont un égaliseur à la 88e minute sur coup franc. Le match s’est terminé 3-3 et le Portugal a finalement dépassé l’Iran d’un point.

Lorsque le Portugal a accueilli la première finale de la Ligue des Nations en 2019, Ronaldo a frappé les trois lors d’une victoire 3-1 en demi-finale contre la Suisse devant une foule en délire à Porto.

« J’étais son entraîneur en 2003 et je pouvais voir où il irait », a déclaré l’entraîneur du Portugal Fernando Santos après le match. « C’est un génie. Il y a des peintures et des sculptures géniales et c’est un génie du football ! »

Le Portugal a battu les Pays-Bas en finale pour remporter un deuxième trophée international.

– Recordman –

Ronaldo a mis fin à sa longue quête du record de buteur international masculin d’Ali Daei avec un but qui comptait, non seulement dans le livre des records, mais aussi pour son pays.

Ronaldo a participé à un match de qualification pour la Coupe du monde contre la République d’Irlande à Faro en 2021 à égalité avec l’Iranien sur 109.

Ronaldo a eu un penalty tôt sauvé par le gardien adolescent Gavin Bazunu avant que l’Irlande ne prenne la tête sur le coup de la mi-temps. Ronaldo a égalisé avec le but record à la 89e minute avant de sceller la victoire avec une tête six minutes après le début du temps additionnel.

« Ce disque est le mien et il est unique. Je suis extrêmement heureux et c’est un autre pour ma carrière », a déclaré Ronaldo, qui a depuis porté son total à 122 buts internationaux.

