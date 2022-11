Cristiano Ronaldo saisit une fois de plus son moment alors que le Portugal bat le Ghana – Coups et ratés de la Coupe du monde | Nouvelles du football

Ronaldo saisit encore son moment

Image:

Cristiano Ronaldo embrasse Rafael Leao après la victoire du Portugal





Deux jours après son départ mutuellement convenu de Manchester United, Cristiano Ronaldo a montré à la fois les forces et les faiblesses qui caractérisent son jeu à 37 ans alors que le Portugal a remporté une victoire palpitante 3-2 contre le Ghana.

Bien sûr, il a marqué. Son ouvreur, catégoriquement converti du point de penalty après avoir été victime d’une faute de Mohammed Salisu, a montré une fois de plus son extraordinaire capacité, même à ce stade tardif de sa carrière légendaire, à plier le récit à sa volonté.

Cela a fait de lui le premier joueur masculin à marquer lors de cinq Coupes du monde différentes, un autre morceau d’histoire pour calmer ses critiques récentes et un exploit qui résume sa remarquable longévité alors qu’il poursuit le seul trophée qui lui a jusqu’à présent échappé.

Mais s’il reste une figure talismanique pour son pays, leur capitaine et un partant incontesté dans l’équipe de Fernando Santos, il y avait aussi des preuves de la raison pour laquelle il avait perdu ce statut à Manchester United.

Tout d’abord, il y avait le même gaspillage inhabituel devant le but comme on l’a vu dans la première moitié de la saison nationale, au cours de laquelle il n’a marqué que trois fois en 16 matchs pour l’équipe d’Erik ten Hag.

À la 10e minute, une touche lourde l’a vu rejeter une chance en tête-à-tête contre le gardien ghanéen Lawrence Ati-Zigi. Peu de temps après, une tête bâclée du centre de Raphael Guerreiro a dévié.

Ronaldo a passé le reste du match à attendre le service, planant autour de la ligne défensive du Ghana et s’impliquant rarement dans le jeu d’approche du Portugal alors qu’ils tentaient, souvent en vain, de trouver un moyen de passer.

À la fin, il avait eu moins de touches (33) et effectué moins de passes (15) que tout autre partant. Mais, surtout, il avait également marqué le but qui a mis le Portugal sur le chemin de la victoire. Ronaldo, malgré toutes ses limites à 37 ans, reste l’homme des plus grandes occasions.

Nick Wright

Le Brésil arrive enfin à la Coupe du monde – et ressemble à des prétendants majeurs

Image:

Richarlison célèbre après avoir marqué son deuxième but contre la Serbie





Il a fallu attendre le dernier match du premier tour pour les voir en action. Et puis nous avons dû attendre environ une heure avant de voir le Brésil vraiment passer à la vitesse supérieure.

Mais les quintuples champions sont arrivés maintenant et semblent prêts à être des prétendants majeurs à cette Coupe du monde.

Au cours des 30 dernières minutes, ils ont joué avec habileté et fanfaronnade. Vinicius Junior a été excellent tout au long et a mérité de terminer avec quelques passes décisives à son actif, mais c’est la superbe deuxième de Richarlison, après sa première volée, qui a semblé inspirer ses coéquipiers dans cette dernière période du match.

C’est ainsi que nous nous attendons à ce que le Brésil joue aux Coupes du monde.

Depuis le banc, Tite a affiché l’éventail d’options offensives à sa disposition avec Rodrygo en particulier semblant être une vraie menace, tandis que les observateurs de Premier League n’auraient pas été surpris de voir Gabriel Jesus et Gabriel Martinelli causer immédiatement des problèmes.

Derrière eux, Casemiro était impérieux, tandis qu’en défense, Thiago Silva – le joueur le plus âgé à avoir représenté son pays lors d’une Coupe du monde – a utilisé toute son expérience pour rassembler la ligne de fond. Parfois, la Serbie menaçait mais Alisson n’avait pas d’arrêt à effectuer.

Ce n’était pas une ouverture facile. Mais à force de persévérance puis de panache, le Brésil a montré ses atouts.

Le coup de Neymar sera une source d’inquiétude, mais la véritable inquiétude sera ressentie par les rivaux du titre du Brésil. Cette équipe va s’arrêter.

Pierre Smith

La Serbie a besoin de joueurs aptes à rebondir

Image:

Aleksandar Mitrovic est victime d’une faute de Lucas Paqueta contre le Brésil





La Serbie a été présentée comme un cheval noir pour cette Coupe du monde, mais peut-être que 98 minutes contre le Brésil n’étaient pas la meilleure mesure de son potentiel. Ils se sont organisés pendant une heure, étouffant la partie sud-américaine, mais une fois à la poursuite du match, ils ont été débordés.

Lors de victoires convaincantes contre la Norvège et la Suède en septembre, l’entraîneur-chef Dragan Stojkovic est allé avec Aleksandar Mitrovic et Dusan Vlahovic en tandem au sommet. C’est plus difficile pour lui de faire contre les meilleures équipes du monde. Avec Vlahovic, la menace est réduite.

Le patron de la Serbie était clairement frustré de ne pas pouvoir utiliser l’ailier de la Juventus Filip Kostic, tandis que Mitrovic n’est pas non plus en pleine forme. “Ce serait une histoire complètement différente s’ils l’étaient. Ils ne sont pas prêts, c’est comme ça. Nous avons beaucoup de blessures au mauvais moment.”

Kostic est dans l’équipe, au moins, et Mitrovic a réussi à jouer 83 minutes. Il y aura toujours de l’espoir que la Serbie puisse grandir dans le tournoi, mais elle se retrouve dans une bataille contre la montre ainsi que l’opposition. Avec leurs meilleurs joueurs en forme, ils peuvent concourir.

Stojkovic était un glorieux meneur de jeu dans ses fastes donc ça ne lui aura pas fait grand plaisir de se mettre en place pour stopper l’opposition. Peut-être que le véritable test des capacités de la Serbie aura lieu lundi après-midi contre le Cameroun. Ils devront en montrer plus.

Adam Bate

Suisse : Méfiez-vous du vieux hibou sage

Image:

Breel Embolo a marqué le seul but pour la Suisse





C’est une sagesse coûteuse qui s’acquiert par l’expérience, et l’expérience compte tellement dans des tournois comme celui-ci. Les Suisses sont comme un vieux hibou sage. Et dans le thème de la célèbre comptine, ils parlent peu mais assimilent et possèdent beaucoup de connaissances. Vous pouviez voir cette expérience gravée partout dans leur performance cool et calme contre le Cameroun.

L’âge moyen du onze de départ suisse pour sa victoire sur le Cameroun était de 28 ans et 238 jours. Il n’y a pas eu de panique même malgré le démarrage rapide du Cameroun et ils ont lentement pris le contrôle du jeu lorsque le Cameroun a manqué de souffle et d’idées.

Ils ont donné peu de choses et ont toujours su qu’un moment ou deux se présenteraient lorsqu’ils libéreraient leurs joueurs créatifs dans l’espace. Granit Xhaka a incarné une grande partie de cet argument, jouant avec tant d’assurance et de qualité au cœur du milieu de terrain. Des tests plus importants que celui-ci sont à l’horizon, mais éliminer cette équipe suisse de ce tournoi sera un défi. Méfiez-vous du vieux hibou sage.

Lewis Jones

L’énigmatique Kudus incarne l’affichage à l’envers du Ghana

Image:

Mohamed Kudus (à gauche) célèbre le premier but du Ghana avec Andre Ayew





La performance de Mohammed Kudus de l’Ajax résume à certains égards la performance du Ghana alors qu’il ouvrait sa campagne du Groupe H à la Coupe du monde avec une défaite serrée 3-2 contre le Portugal.

Installé dans un 5-3-2, l’équipe africaine a campé dans sa moitié de terrain pendant la première heure à Doha, concédant la majorité du ballon à ses homologues européens et menaçant rarement le but de Diogo Costa.

L’approche défensive du Ghana signifiait que le Portugal avait du mal à les briser, mais ils étaient toujours capables de créer des occasions grâce à un jeu douteux de Kudus, qui a été pris deux fois en possession du ballon au plus profond de sa moitié de terrain.

Kudus, aligné comme l’un des trois milieux de terrain, a ensuite eu une chance rare de lancer une attaque du Ghana mais, sous peu de pression, n’a pas réussi à repérer la course d’Inaki Williams derrière la défense portugaise et a plutôt coupé une passe directement à ses adversaires. .

Kudus, comme le reste de ses coéquipiers, manquait d’étincelle. Mais il a été accordé à la suite du penalty de Ronaldo, qui a ouvert le score pour le Portugal et a immédiatement vu le joueur de 22 ans passer à une position plus avancée par le patron du Ghana, Otto Addo.

Cette décision a porté ses fruits, Kudus s’approchant à deux reprises de l’égalisation à distance avant de mettre en place l’égalisation d’André Ayew avec une course à la ligne de conduite et un centre intelligent qui a choisi son capitaine.

Soudain, Kudus jouait avec plus d’énergie, de liberté et de détermination – autant de traits qui incarnaient la performance du Ghana pendant les 25 dernières minutes.

Le Ghana a peut-être échoué à la fin, avec son approche plus expansive en fin de match permettant au Portugal de marquer deux fois de plus, mais ils ont secoué leurs adversaires et auraient pris un point si Williams n’avait pas glissé juste au mauvais moment après. déposséder Costa dans les dernières secondes.

La terrible performance de Kudus pendant la première heure était curieuse, étant donné qu’il a brillé en Ligue des champions cette saison, marquant à domicile et à l’extérieur contre les Rangers et contre Liverpool et Napoli.

Mais la qualité qui lui a valu ces buts sur la plus grande scène du football interclubs européen était évidente dans les dernières étapes contre le Portugal – et devra être présentée contre la Corée du Sud lundi si le Ghana veut se hisser au bas du groupe H et dans les 16 derniers.

Joe Shread