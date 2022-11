Cristiano Ronaldo rompt le silence sur l’interview explosive de Manchester United en disant “Je suis complètement à l’épreuve des balles” | Nouvelles du monde

Cristiano Ronaldo a déclaré qu’il était “à l’épreuve des balles” et “à toute épreuve” lors d’une apparition inattendue lors d’une conférence de presse sur la Coupe du monde au Portugal – au cours de laquelle il a défendu son interview explosive de Manchester United avec Piers Morgan.

La le Portugal le capitaine a déclaré qu’il ne s’inquiétait pas de l’impact de ses actions sur l’équipe, ajoutant qu’il se sentait bien quant à leurs chances de remporter le Coupe du monde.

“Dans ma vie, le meilleur timing est toujours mon timing”, a déclaré Ronaldo aux journalistes lundi.

“Je n’ai pas à penser à ce que les autres pensent. Je parle quand je veux. Les joueurs me connaissent très bien depuis de nombreuses années et savent le type de personne que je suis.

“C’est un groupe ambitieux, affamé et concentré. Je suis donc sûr que cela (l’interview) n’ébranlera pas la concentration et la concentration du vestiaire.”

C’est compris Manchester UnitedLes avocats de recherchent des moyens de mettre fin au temps de Ronaldo au club à la suite de son interview avec Morgan sur TalkTV.

Ronaldo, qui a été un habitué du banc cette saison – marquant trois buts en 16 apparitions – a accusé United de l’avoir trahi pour avoir essayé de le forcer à quitter le club.

Il a également déclaré qu’il n’avait “aucun respect” pour le patron Erik ten Hag et a allégué deux hauts responsables d’Old Trafford. l’a traité avec méfiance quand il a dit que sa fille Bella était atteinte d’une bronchite, trois mois après son frère jumeau est mort.

Le joueur de 37 ans, qui dispute sa cinquième Coupe du monde, a également exhorté les journalistes à cesser de poser des questions sur lui aux autres joueurs portugais.

“Vous pouvez aider en ne parlant pas de moi. Je suis complètement à l’épreuve des balles et à toute épreuve”, a-t-il déclaré.

“Si vous demandez à d’autres joueurs Cristiano Ronaldo je serais vexé. Si vous voulez lui poser des questions sur la Coupe du monde et l’équipe, j’aimerais que vous le fassiez”, a-t-il ajouté, se référant à lui-même à la troisième personne.

Lors de l’apparition surprise dans les médias lundi, Ronaldo a également rejeté les suggestions d’une rupture avec le Portugal et son coéquipier de Manchester United, Bruno Fernandes.

Il a dit qu’une poignée de main maladroite entre lui et Fernandes qui a été filmée et devenue virale était le résultat d’une blague entre les deux.

“Ma relation avec lui (Fernandes) est excellente”, a déclaré Ronaldo.

“Je plaisantais avec lui. Son avion est arrivé en retard et j’ai demandé s’il était venu en bateau. C’est tout.

“L’environnement dans le vestiaire est excellent. Aucun problème.”

Après avoir raté le match amical de jeudi contre le Nigeria à Lisbonne en raison d’un problème d’estomac, Ronaldo s’est entraîné comme d’habitude avec les Portugais arrivés en Qatar le vendredi.

“Je me sens bien, j’ai récupéré et je m’entraîne bien et je suis prêt à commencer la Coupe du monde de la meilleure façon possible”, a-t-il déclaré.

“Je pense que cette équipe portugaise a un potentiel incroyable. Je pense que nous pouvons gagner à coup sûr, mais nous devons nous concentrer sur le prochain match. Donc, nous nous concentrons sur le Ghana, obtenir une victoire et partir de là.

“Nous verrons à la fin quelle est la meilleure équipe, mais je pense que le Portugal est la meilleure équipe de cette Coupe du monde. Mais nous devons le montrer sur le terrain.”