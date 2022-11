Cristiano Ronaldo risque l’héritage de Manchester United après une interview explosive

Cristiano Ronaldo semble avoir coupé les ponts avec Manchester United après avoir lancé une tirade cinglante contre le club et fait face à un avenir incertain alors qu’il se prépare pour la Coupe du monde.

La superstar portugaise a déclaré à l’émission de Piers Morgan sur TalkTV qu’il se sentait “trahi” par le club de Premier League et qu’il n’avait aucun respect pour le nouveau manager Erik ten Hag.

Il a également dénoncé les propriétaires américains du club, la famille Glazer, déclarant qu’ils se soucient beaucoup plus du potentiel de gain de United que des résultats sur le terrain.

L’attaquant de 37 ans a même tiré une bordée contre ses anciens coéquipiers Gary Neville et Wayne Rooney, disant “ce ne sont pas mes amis” après les récentes critiques de la paire.

Le club a été prudent dans sa réponse jusqu’à présent, affirmant qu’il considérerait sa réponse “après que tous les faits auront été établis”.

Mais après une telle explosion, il est presque impossible d’imaginer un retour pour Ronaldo à Old Trafford.

ESPN a rapporté que Ten Hag avait dit aux patrons de United que Ronaldo ne devrait plus jouer pour le club.

Ronaldo et United pourraient se séparer lorsque la fenêtre de transfert s’ouvrira en janvier, mais il n’est pas certain qu’il y aura un acheteur approprié pour le joueur malgré son statut dans le jeu.

Le vétéran, qui a récemment marqué son 700e but en club, cherchait un coup dans la fenêtre estivale après que United n’ait pas réussi à se qualifier pour la Ligue des champions de cette saison.

Mais la Premier League et les géants européens ont choisi de ne pas déménager pour un joueur qui était autrefois la propriété la plus chaude du football mondial, le laissant coincé à United.

Ils seront probablement encore plus méfiants maintenant, après avoir été témoins du comportement de Ronaldo, bien que le quintuple vainqueur du Ballon d’Or ait eu des entretiens avec le Bayern Munich.

Il a également été lié à un retour émotionnel au Sporting Lisbon, où il a gravi les échelons des jeunes, mais il devrait accepter un énorme coup dur pour son salaire hebdomadaire rapporté à United d’environ 500 000 £ (593 000 $).

Force de décoloration

Avec beaucoup d’incertitude quant à l’avenir, ce qui est clair, c’est que Ronaldo a du mal à accepter son statut réduit dans le jeu dans un club qui est tombé du sommet du football anglais.

En 2009, il a quitté une équipe de United qui était l’une des meilleures équipes d’Europe, mais l’équipe qu’il a rejointe a terminé sixième en Premier League malgré ses 24 buts toutes compétitions confondues.

Ronaldo s’est fait un nom lors de son premier passage à Old Trafford, passant d’un adolescent prodigieusement doué à son arrivée en 2003 à l’un des attaquants les plus meurtriers du football mondial.

Il a remporté son premier trophée de la Ligue des champions et son premier Ballon d’Or lors d’une période chargée de trophées sous Alex Ferguson.

Il a quitté United après six ans pour le Real Madrid, où il est devenu le plus grand buteur du club, remportant la Ligue des champions quatre fois de plus.

Ronaldo a passé trois ans à la Juventus à partir de 2018 avant de revenir à Manchester, où il a prouvé qu’il était toujours une force avec laquelle il fallait compter.

Mais l’excitation fébrile générée par sa seconde venue n’est plus qu’un lointain souvenir.

L’attaquant a été une figure périphérique cette saison dans une équipe en amélioration sous Ten Hag et a récemment été sanctionné pour avoir refusé de se présenter comme remplaçant.

Ronaldo, qui n’a marqué que trois buts cette saison, était revenu dans l’équipe ces dernières semaines et avait même été capitaine des Red Devils lors d’une défaite 3-1 à Aston Villa, bien qu’il n’ait pas été dans l’équipe pour le dernier match de United avant la Coupe du monde. Pause.

En 2018, il a été élu par les fans de Manchester United comme le meilleur joueur du club de l’ère de la Premier League, mais ses propos explosifs ont menacé de briser ces liens.

Il semble peu probable que Ronaldo, sur le point de se lancer dans ce qui sera presque certainement sa dernière Coupe du monde au Qatar, joue à nouveau pour le club.

