Cristiano Ronaldo revient au Sporting Lisbonne un “rêve”

Le patron du Sporting Lisbonne, Ruben Amorim, a déclaré que “tout le monde” rêve du retour de Cristiano Ronaldo au club, mais pense que cela ne se produira probablement pas en raison des salaires élevés de l’attaquant de Manchester United.

Ronaldo, 37 ans, est disponible en transfert gratuit depuis l’été, United espérant qu’un autre club assumera son salaire de 500 000 £ par semaine, ont déclaré des sources à ESPN, mais le club n’a reçu d’intérêt que de l’équipe saoudienne d’Al Hilal. .

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

“Ronaldo est un joueur de haut niveau, c’est un joueur de Manchester United”, a déclaré Amorim mardi avant le choc du Sporting en Ligue des champions à Tottenham.

“Tout le monde au Sporting rêve du retour de Cristiano. C’est un joueur de Manchester United. Je pense qu’il le sera pour quelques [more] mois. Nous n’avons pas d’argent pour payer son salaire.”

Ronaldo a été abandonné pour le match nul du week-end dernier avec Chelsea après avoir refusé de remplacer les Spurs et on lui a dit de s’entraîner seul avec les entraîneurs de United. Cependant, l’attaquant a été autorisé à rejoindre l’équipe mardi et pourrait être en ligne pour revenir lors du match de United en Ligue Europa contre le FC Sheriff.

L’international portugais a demandé à quitter United cet été pour jouer au football en Ligue des champions, provoquant des liens avec son premier club professionnel, le Sporting, bien qu’Amorim ait déclaré qu’une décision était peu probable.

Cristiano Ronaldo a repris l’entraînement de l’équipe première et pourrait jouer dans l’affrontement de Manchester United avec le FC Sheriff. Alex Pantling/Getty Images

Ronaldo, qui n’a fait que deux départs en championnat cette saison, est sous contrat à Old Trafford jusqu’à l’été prochain, avec une option de prolongation d’un an.

“Il est heureux à Manchester, mais il ne joue pas, c’est donc le problème”, a ajouté Amorim.

Ronaldo a été le meilleur buteur de United la saison dernière avec 24 buts, dont 18 en Premier League.

Contrairement à son statut de club, Ronaldo reste un élément crucial de l’équipe portugaise et sera le capitaine du pays lors de la Coupe du monde 2022, qui débutera au Qatar le 20 novembre.