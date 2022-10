Cristiano Ronaldo revient à l’entraînement de l’équipe première de Manchester United avant le match nul de la Ligue Europa avec Sheriff | Nouvelles du football

Cristiano Ronaldo a repris l’entraînement avec la première équipe de Manchester United à Carrington mardi.

Ronaldo a été abandonné pour le match nul 1-1 de United à Chelsea le Football du samedi soir comme punition pour avoir refusé de continuer en tant que remplaçant tardif et pour être parti au début de la victoire de la semaine dernière contre Tottenham.

Cependant, le manager Erik ten Hag et l’attaquant portugais ont été en dialogue constant et il n’y a pas eu de “pourparlers de confrontation” à Carrington mardi.

Ten Hag se concentre sur la préparation de l’équipe pour le choc de la phase de groupes de la Ligue Europa de jeudi avec le shérif Tiraspol à Old Trafford et Ronaldo en fait partie, tandis que le capitaine Harry Maguire, Donny van de Beek et Aaron Wan-Bissaka sont également tous revenus dans l’équipe. .

Ten Hag pense que Ronaldo a purgé sa peine et veut aller de l’avant, tout le groupe tirant dans la même direction.

Ronaldo avait été nommé parmi les remplaçants contre les Spurs mercredi dernier, mais a refusé d’entrer en fin de match et a ensuite marché dans le tunnel avant le temps plein. United a remporté une impressionnante victoire 2-0 sur l’équipe d’Antonio Conte grâce aux buts de Fred et Bruno Fernandes.

Ronaldo: Parfois, la chaleur du moment prend le dessus sur nous

Ronaldo a publié jeudi une déclaration qui disait : “Comme je l’ai toujours fait tout au long de ma carrière, j’essaie de vivre et de jouer avec respect envers mes collègues, mes adversaires et mes entraîneurs. Cela n’a pas changé. Je n’ai pas changé.

“Je suis la même personne et le même professionnel que j’ai été au cours des 20 dernières années en jouant au football d’élite, et le respect a toujours joué un rôle très important dans mon processus de prise de décision.

“J’ai commencé très jeune, les exemples des joueurs les plus âgés et les plus expérimentés ont toujours été très importants pour moi. Par conséquent, plus tard, j’ai toujours essayé de donner moi-même l’exemple aux jeunes qui ont grandi dans toutes les équipes que j’ai représentées. .

“Malheureusement, ce n’est pas toujours possible et parfois la chaleur du moment prend le dessus sur nous.

“En ce moment, je sens juste que je dois continuer à travailler dur à Carrington, soutenir mes coéquipiers et être prêt à tout dans un match donné. Céder à la pression n’est pas une option. Cela ne l’a jamais été.

“C’est Manchester United et nous devons rester unis. Bientôt, nous serons à nouveau ensemble.”

Man Utd au bout du chemin avec Ronaldo ?

Jack Wilkinson, journaliste de football de Sky Sports :

Cristiano Ronaldo a l’habitude de faire la une des journaux, mais même son départ boudeur ne pourrait pas nuire à un autre pas encourageant dans la bonne direction pris par les joueurs d’Erik ten Hag.

Ronaldo, un remplaçant inutilisé, était mécontent du mandat de surveillance qui lui a été confié alors que les buts de Fred et Bruno Fernandes ont remporté une victoire méritée 2-0 sur Tottenham, mais lorsque United joue à un niveau aussi élevé, ses frustrations sont sans fondement.

Du début à la fin, United a pris à partie un pauvre côté des Spurs, démontrant leur adaptation continue aux méthodes de Ten Hag avec une démonstration offensive aussi complète que celle vue à Old Trafford en mémoire, et encore moins depuis que le Néerlandais a pris les commandes.

Les 28 tentatives de but de United ont été les plus nombreuses de toutes les équipes lors d’un match de Premier League cette saison, le plus qu’Antonio Conte ait jamais concédé au cours de sa carrière de manager de haut niveau, et sans l’héroïsme d’Hugo Lloris, le score aurait été tout aussi emphatique.

Avec Ronaldo sur le banc contre Liverpool, Arsenal et maintenant les Spurs, les matchs que United a remportés avec une maîtrise croissante, il est clair que la transition du club vers la vie sans lui est déjà en cours. Sa pétulance ne fera qu’accélérer cela.

‘Le seul moyen est le chemin de Ten Hag’

L’expert néerlandais du football Marcel van der Kraan sur Sky Sports News :

“Je ne pense pas que ce sera une conversation calme. Nous avons vu par le passé aux Pays-Bas, lorsqu’il avait affaire à des stars de son équipe, qu’il s’assurerait de qui était le responsable.

“Il est aussi connu comme un manager très stable, il n’a jamais été en haut ou en bas dans tous ses rôles, sa discipline, ça a toujours été pareil. C’est aussi de là que vient son succès.

“C’est la première fois de sa carrière qu’il a affaire au calibre de Cristiano Ronaldo. Jamais auparavant ce genre de star n’avait agi contre lui. Il a déclaré cet été que Ronaldo était l’un de ses joueurs les plus importants. S’il est en forme, il le fera. toujours là, dit-il.

“Il a raté la pré-saison et Ten Hag a clairement indiqué que c’était vital. Il n’y a qu’un seul moyen et c’est le chemin Erik ten Hag. C’est ce qui se passera dans la conversation d’aujourd’hui.

“C’était intéressant qu’il ait dit hier soir qu’il s’en occuperait demain. Dans le passé, il n’a pas hésité à affronter quelqu’un. Il y a un incident célèbre, il y a seulement deux ans, avec Noa Lang, une internationale néerlandaise, qui était lui donnant une bouchée sur le terrain dans un grand match de coupe.

“Ten Hag est sorti du banc et a dit très clairement qu’il n’avait pas accepté, lui a crié sur la ligne de touche devant chaque caméra de télévision pour que tout le monde puisse l’entendre et le public derrière la pirogue. ‘Je décide ce qui se passe ici et c’est ce n’est pas votre jeu, c’est un jeu d’équipe ! Tout cela était audible et montrait aussi que tout dépendait de l’équipe.

“Je m’attends à ce que Ronaldo ne fasse pas partie de l’équipe de United à moins que le club n’ait de gros motifs financiers pour le garder s’il doit lui donner trop d’argent pour partir.”

Ce n’est pas la première fois : les précédentes sorties anticipées de Ronaldo

Ronaldo a une histoire de débrayages depuis son retour au club il y a 14 mois.

Le joueur de 37 ans était un remplaçant inutilisé lors de la victoire 2-0 de United contre les Spurs mercredi et a été vu marchant le long de la ligne de touche et remontant le tunnel dans les dernières phases du match.

Plus tôt cette saison, Ronaldo a également été vu quitter Old Trafford avant la fin d’un match nul 1-1 avec Rayo Vallecano lors du dernier match amical de pré-saison du club en août.

En octobre de l’année dernière, Ronaldo a été capturé marchant seul dans le tunnel, marmonnant apparemment de frustration, après que United ait été tenu en échec 1-1 contre Everton, pour qui Andros Townsend a marqué puis imité la célébration du but de marque de l’attaquant portugais.