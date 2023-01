Cristiano Ronaldo retrouve le Real Madrid en Arabie Saoudite

Le Real Madrid se prépare pour sa finale de Supercopa d’Espagne avec Barcelone sur le terrain d’entraînement d’Al Nassr à Riyad – et c’était une trop belle occasion à manquer pour Cristiano Ronaldo, qui a rendu visite à ses anciens coéquipiers pour leur souhaiter bonne chance avant le match de dimanche. Classique.

Ronaldo a été dévoilé en tant que joueur d’Al Nassr plus tôt ce mois-ci et attend actuellement de faire ses débuts, qui devraient avoir lieu lors d’un match amical contre le Paris Saint-Germain de Lionel Messi jeudi prochain.

En attendant, le quintuple vainqueur du Ballon d’Or séjourne avec sa famille au Four Seasons Hotel de Riyad et a pris le temps de s’arrêter à la séance d’entraînement de Madrid vendredi.

Cristiano Ronaldo rattrape Carlo Ancelotti et Roberto Carlos en Arabie Saoudite 👀 (via @Real Madrid) pic.twitter.com/rt5quOpG9m — ESPN FC (@ESPNFC) 13 janvier 2023

Ronaldo – qui a passé neuf saisons à Madrid, devenant le meilleur buteur de tous les temps du club – a d’abord eu une conversation avec l’entraîneur Carlo Ancelotti, pour qui il a joué lors du premier mandat de l’Italien de 2013 à 2015, remportant la Ligue des champions 2014. .

« Est-ce que le terrain est correct ? » Ronaldo a demandé à Ancelotti, avant de discuter des victoires de Madrid et du Barca aux tirs au but contre Valence et le Real Betis en demi-finale.

Il y a eu un câlin pour la légende du club et l’ambassadeur Roberto Carlos et Ronaldo ont passé du temps à regarder l’entraînement de l’équipe, avant de se diriger vers le gymnase au bord du terrain où il a posé pour des photos avec Vinicius Junior, Rodrygo Goes et Eder Militao.

💜 El cariñoso mensaje de @Cristiano au madridisme. pic.twitter.com/e33XqPcBks — Real Madrid CF (@realmadrid) 13 janvier 2023

Ronaldo a quitté Madrid deux jours seulement avant la signature officielle de Vinicius Junior à l’été 2018, Rodrygo et Militao arrivant un an plus tard, de sorte que le trio n’a jamais partagé de vestiaire avec lui.

Le joueur de 37 ans s’est entraîné seul sur le terrain d’entraînement de Valdebebas à Madrid le mois dernier alors qu’il se préparait à son déménagement en Arabie saoudite, mais n’a pas coïncidé avec la première équipe.

Cela a laissé Rodrygo, 22 ans, plaisanter en disant qu’il tremblait de nervosité à l’idée de rencontrer un joueur qu’il a nommé à plusieurs reprises comme l’une de ses idoles d’enfance.

Rodrygo a eu des frissons après avoir rencontré son idole Cristiano Ronaldo 😂 (via @realmadriden) pic.twitter.com/aDW5qlzTSr — ESPN FC (@ESPNFC) 13 janvier 2023

Il y avait aussi un message de Ronaldo pour les fans de Madrid. “Bonne chance à notre Madrid pour la finale de dimanche, évidemment”, a-t-il déclaré. “C’est toujours agréable de voir vos coéquipiers, dans un club où vous avez marqué l’histoire. C’est bon de voir vos amis.”