Cristiano Ronaldo retire les bouteilles de Coca-Cola posées sur la table lors de la conférence de presse de l’Euro 2020

capitaine portugais Cristiano Ronaldo est resté furieux avant la conférence de presse après que la superstar ait vu deux bouteilles de Coca Cola posées sur la table. Avant le match d’ouverture du tournoi du Portugal contre la Hongrie, le quintuple vainqueur du Ballon d’Or a évité les deux bouteilles conservées à table et les a remplacées par une bouteille d’eau. L’attaquant a également conseillé aux journalistes présents à la conférence de presse de « boire de l’eau ». Coca Cola est le sponsor officiel de la Euro 2020, cependant, cela ne fait aucune différence pour Ronaldo, qui lui-même ne s’adonne pas aux boissons gazeuses.

Avant l’affrontement entre le Portugal et la Hongrie, l’attaquant de 36 ans était présent à la conférence de presse et en voyant les deux bouteilles de coca, l’attaquant les a immédiatement retirées de la table. L’action a laissé tous les présents abasourdis, y compris l’entraîneur-chef du Portugal, Fernando Santos. Voici la vidéo :

Cristiano Ronaldo était en colère parce qu’ils ont mis du Coca Cola devant lui lors de la conférence de presse du Portugal, au lieu de l’eau ! Il les a déplacés et a dit « Bois de l’eau » 😆pic.twitter.com/U1aJg9PcXq – FutbolBible (@FutbolBible) 14 juin 2021

Il est bien connu de tous que l’attaquant est très soucieux de sa forme physique et de son alimentation, ce qui est attribué à ses performances sur le terrain. La star portugaise avait révélé plus tôt que son régime alimentaire comprenait six mini-repas, composés de fruits, de légumes et de protéines propres. Outre ses repas, sinon sur le terrain d’entraînement ou sur le terrain, Ronaldo passe son temps au gymnase. Pas étonnant que la superstar soit en excellente condition, compte tenu de son âge.

Lors d’une cérémonie de remise des prix en 2020, Ronaldo a déclaré qu’il était agacé chaque fois qu’il surprenait son fils en train de boire des boissons gazeuses et de manger des chips. L’attaquant a mentionné qu’il n’aimait pas que son fils se livrant à des sodas et des chips.

La star du football est la quintessence de la forme physique et du dévouement à tous les joueurs et le joueur de 36 ans est sur le point de créer et de battre plus de records en Euros. Ronaldo sera le premier joueur à représenter un pays cinq fois aux Euros. Outre les apparences, Ronaldo a besoin de six buts supplémentaires pour dépasser le record d’Ali Daei et devenir le buteur international de tous les temps pour une nation et on s’attend à ce que la star portugaise accomplisse l’exploit en Euros.

Tous les regards seront rivés sur l’attaquant de la Juventus ainsi que sur une équipe portugaise étoilée. Outre Ronaldo dans l’équipe, Bruno Fernandes de Manchester United sera également un acteur clé du Portugal au milieu de terrain, aux côtés de Ruben Dias de Manchester City, qui a reçu le PFA Award de la Premier League pour la saison 2020/21.

Les champions en titre affronteront la Hongrie lors de leur match d’ouverture de groupe le 15 juin à partir de 21h30 IST au stade Ferenc Puskas de Budapest. Et plus tard dans la nuit, la France, championne du monde 2018, affrontera l’Allemagne, championne du monde 2014. Le groupe F comprend le Portugal, la France, l’Allemagne et la Hongrie, qui est maintenant populairement connu sous le nom de « Groupe de la mort ».

