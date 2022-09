Cristiano Ronaldo reste à Man United malgré le désir de quitter le club

Cristiano Ronaldo restera à Manchester United jusqu’en janvier au moins après l’expiration de la date limite de transfert d’été sans qu’un mouvement ne se concrétise pour l’attaquant.

Des sources ont déclaré à ESPN que Ronaldo souhaitait quitter Old Trafford cet été en raison de son désir de jouer en Ligue des champions, et qu’il avait été lié à de nombreux clubs, dont Chelsea, le Bayern Munich, l’Atletico Madrid et Naples.

Ronaldo, qui est entré en jeu à la 68e minute de la victoire 1-0 de United sur Leicester City le jour de la date limite, a encore un an sur son contrat avec la possibilité de le prolonger d’un an.

Après la victoire contre les Foxes, le manager Erik ten Hag a déclaré : “Comme nous l’avons dit [he has stayed]. C’est vraiment tôt dans la saison. Nous avons une équipe, plus de 11 joueurs titulaires et c’est ce que vous voyez maintenant. Les joueurs sur le banc peuvent jouer dans deux à trois semaines.”

La nouvelle n’a pas été aussi surprenante que Ten avait toujours été catégorique sur le fait que l’ancienne star du Real Madrid resterait avec le club malgré son manque de football en Ligue des champions. Mercredi, Ten Hag a déclaré lors d’une conférence de presse: “Nous sommes heureux avec lui, il est heureux d’être ici et nous voulons faire de la saison un succès ensemble.

“Nous sommes tous sur une même page. Vous pouvez voir à l’entraînement qu’il est clair qu’il a les capacités. Il s’intégrera parce que… Je n’ai pas à expliquer parce que c’est un grand joueur. Il s’intégrera dans tous les système ou tous les styles.”

Ronaldo a raté la tournée estivale de United en Thaïlande et en Australie en raison d’un “problème familial” et a repris l’entraînement deux semaines avant le début de la nouvelle saison.

Ronaldo a connu un début de saison difficile. Il a été nommé sur le banc pour la défaite d’ouverture de la saison de United contre Brighton & Hove Albion et a débuté la défaite 4-0 contre Brentford une semaine plus tard, mais a été abandonné pour des victoires consécutives contre Liverpool et Southampton.

Ronaldo, qui a rejoint United depuis la Juventus l’été dernier, a été le meilleur buteur du club la saison dernière avec 24 buts, dont 18 en Premier League.

Il devrait être capitaine du Portugal lors de la Coupe du monde, qui débutera au Qatar en novembre.