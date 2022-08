Cristiano Ronaldo restant, Manchester United progresse sur Sasa Kalajdzic, Adrien Rabiot

La fenêtre de transfert d’été est là, et il y a beaucoup de commérages qui tourbillonnent sur qui va où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: La reconstruction de Man United se poursuit avec Kalajdzic et Rabiot

Il semble qu’il se passe beaucoup de choses avec Manchester United en ce moment, selon divers rapports – bien que Cristiano RonaldoLe départ de n’est pas sur l’itinéraire.

Bien que Ronaldo ait été lié à Chelsea, au Bayern Munich, à Barcelone, à l’Atletico Madrid et à Naples tout au long de l’été, il semble qu’il restera à Old Trafford à moins qu’il n’y ait une surprise majeure de dernière minute dans cette fenêtre, selon à AS.

Les Red Devils considéreraient l’attaquant comme un acteur clé à la fois sur le terrain et dans leur cadre économique. Le manager Erik ten Hag a précédemment suggéré que, malgré les spéculations contraires, Ronaldo ne voulait pas vraiment quitter Man United.

Man United envisage un certain nombre d’options de frappe et voudrait faire venir l’attaquant du VfB Stuttgart Sasa Kalajdzicselon à Sky Sports.

L’international autrichien veut rejoindre l’équipe de Ten Hag, après avoir entamé la dernière année de son contrat à Stuttgart et, à 25 ans, Kalajdzic estime que le moment est venu de relever un nouveau défi dans sa carrière.

Pendant ce temps, le milieu de terrain de la Juventus Adrien Rabiot semble de plus en plus proche de rejoindre United après que son camp ait une rencontre positive avec le réalisateur de United, John Murtough. Bien qu’il reste encore du travail à faire avant qu’un accord ne soit conclu sur un salaire, les pourparlers devraient se poursuivre.

La Juventus serait sur le point de signer le milieu de terrain du Paris Saint-Germain Leandro Paredes si Rabiot part.

BLOG EN DIRECT

09h37 BST: le Bayern Munich cherche à signer un attaquant après Robert Lewandowski a déménagé à Barcelone pour 45 millions d’euros cet été, dit Sport1.

Et leur recherche les a menés à la star de Chelsea Kai Havertz.

Havertz, 23 ans, a déménagé à Stamford Bridge en 2020 depuis Bayer Leverkusen pour un montant pouvant atteindre près de 80 millions d’euros. Ayant déjà laissé des grévistes Romelu Lukaku et Timo Werner départ, il est peu probable que Chelsea veuille sanctionner un départ pour l’international allemand, mais il pourrait avoir besoin de plus d’argent pour reconstruire son attaque.

09h00 BST: Barcelone a finalement réussi à enregistrer la plupart de ses recrues estivales avant le début de la nouvelle saison de LaLiga ce week-end, avec seulement Jules Koundé reste à inscrire.

L’équipe de Xavi Hernandez a lancé sa saison contre Rayo Vallecano au Camp Nou samedi, mais la préparation de ce match a été dominée par la course contre la montre du club pour enregistrer tous ses nouveaux arrivants.

Le Barça a dépensé plus de 150 millions d’euros cet été pour Robert LewandowskiRaphinha et Koundé, tandis que Andreas Christensen et Franck Kessie les deux sont arrivés sur des transferts gratuits.

Avant vendredi, cependant, aucun d’entre eux n’avait été enregistré en Liga en raison des réglementations financières strictes de la ligue.

Les nouveaux contrats conclus par Ousmane Dembélé et Sergi Roberto n’avait pas non plus été signé par la ligue espagnole. Cependant, ce duo a également pu être enregistré vendredi – avec Lewandowski, Raphinha, Christensen et Kessie – suite à la vente de 24,5 % supplémentaires de Barca Studios.

Les dépenses estivales du Barça ont été financées par la vente des actifs du club, chaque accord étant qualifié de “levier financier” par le président Joan Laporta.

Ils ont vendu 25% de leurs revenus de télévision nationaux pour les 25 prochaines années à Sixth Street dans deux packages distincts d’une valeur totale de 511 millions d’euros. Ils ont ensuite vendu 24,5% de Barca Studios à Socios.com pour 100 millions d’euros supplémentaires.

jouer 2:24 Julien Laurens explique à quel point Manchester United est proche d’acquérir Adrien Rabiot de la Juventus et comment le milieu de terrain s’intégrerait à Old Trafford.

PAPER GOSSIP (par Danny Lewis)

– L’AC Milan espère renouveler Raphaël LéaoLe contrat de , avec son contrat actuel culminant en 2024, rapporte Calciomercato, le Paris Saint-Germain espérant signer l’ailier. Pour le moment, Milan n’est pas disposé à ouvrir des négociations avec les champions de Ligue 1 et pointe vers la clause libératoire de 150 millions d’euros de l’international portugais.

– Le gardien a rapporté que West Ham United était intéressé par la signature de l’attaquant de Barcelone Memphis Depay. Cependant, Fabrice Romano a déclaré que la Juventus se rapprochait d’un accord avec le camp de Depay et que les pourparlers progressaient bien. Un accord de deux ans est en cours de discussion, Tottenham Hotspur et divers clubs turcs étant désormais hors course pour le signer.

– Chelsea a augmenté son offre pour le milieu de terrain de l’Internazionale Cesare Casadei à 10 millions d’euros, rapporte Gazzetta dello Sportmême si cela ne suffit toujours pas car le Nerazzurri veut 15 millions d’euros. Sassuolo est également intéressé par le joueur de 19 ans et serait disposé à inclure une clause qui permettrait à l’Inter de le signer à nouveau – ce à quoi Chelsea n’est pas ouvert.

– Barcelone pourrait être intéressé à signer Hector Bellerinqui cherche toujours un moyen de quitter Arsenal, rapporte Mundo Deportivo. L’arrière droit a été fortement lié au Real Betis, mais un déménagement s’avère difficile à faire passer en raison de leurs propres difficultés financières, laissant la possibilité à Bellerin de retourner potentiellement à Barcelone après être passé par l’académie La Masia.