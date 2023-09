Cristiano Ronaldo répond aux critiques en affirmant que sa carrière est terminée

Après le dernier triomphe d’Al-Nassr en Saudi Pro League vendredi, Cristiano Ronaldo a répondu à ses sceptiques.

L’arrivée de la star du football en Arabie Saoudite en janvier 2022 a été largement saluée. Sa présence a déclenché un changement radical dans le sport, avec de nombreux joueurs européens de haut niveau signant avec des clubs de la Pro League saoudienne.

Une sorte de renouveau s’est produit pour l’attaquant après son déménagement à Al-Nassr. Il a rapidement accédé au poste de capitaine du club à son arrivée au Moyen-Orient et a guidé son équipe vers la victoire lors de la Coupe des champions arabes des clubs cet été.

Le capitaine du Portugal, aujourd’hui âgé de 38 ans, ne cesse d’étonner ses fans avec son jeu remarquable. Avec Riyad Mahrez et lui à la barre, Al-Nassr a battu Al-Ahli 2-1 vendredi lors d’un match de Saudi Pro League.

Plus de buts de Ronaldo, plus de victoires d’Al-Nassr

L’équipe basée à Riyad a remporté le match grâce à un double doublé de Ronaldo et Talisca. Grâce aux deux buts de CR7, il porte son total de buts de la saison à neuf en six matches de championnat.

Les joueurs de Luis Castro sont désormais de retour dans la course au championnat et ils ne peuvent que remercier l’ancienne star de Manchester United et du Real Madrid. Ils ne sont actuellement qu’à trois points de l’équipe d’Al-Ittihad de Nuno Espirito Santo, qui domine le championnat.

Qu’a dit Cristiano Ronaldo ?

Beaucoup s’attendent à ce que la carrière spectaculaire de Ronaldo approche et que ses jours de but constant soient limités. Cependant, après le match, le joueur de 38 ans a répondu à ses sceptiques dans une interview accordée aux médias, insistant sur le fait que ses jours de jeu étaient loin d’être terminés.

Il aurait déclaré à la presse via , « Ils croient que Ronaldo a fini… mais ce n’est pas le cas.

« Je n’arrêterai pas de jouer jusqu’à ce que mes jambes disent : ‘Cristiano, j’ai fini’. Il m’en reste encore pas mal. Les buts sont toujours une passion pour moi dans le football. Pourtant, le frisson de la victoire ne me vieillit jamais. Ceux qui prétendent que j’en ai fini ont toujours tort.

Crédit photo : IMAGO / Power Sport Images