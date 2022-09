Cristiano Ronaldo répare une relation fracturée dans le vestiaire de Manchester United

Le talisman portugais de Manchester United, Cristiano Ronaldo, a fait face à un carrefour dans son illustre carrière de joueur lors de la fenêtre de transfert récemment fermée.

Il y avait des spéculations sur le multiple vainqueur du Ballon D’or cherchant à passer à de nouveaux pâturages, mais a fini par rester au club de Manchester après qu’un mouvement ne se soit pas concrétisé.

Ronaldo a raté une partie de l’entraînement de pré-saison avant le début du calendrier compétitif pour des raisons personnelles et il y a eu des rapports d’une atmosphère inconfortable dans le vestiaire.

“Ronaldo a été un peu pénible dans le vestiaire et certains joueurs ont été frustrés par le fait qu’il a raté la pré-saison et qu’il boude autour de Carrington. Mais depuis la fermeture de la fenêtre de transfert, son attitude s’est améliorée et il a été très utile avec Marcus », lit-on dans The Sun.

Avec Erik ten Hag préférant commencer le jeune Marcus Rashford, qui semblait retrouver sa forme après avoir connu une période difficile la saison précédente, le statut de Ronaldo dans le onze de départ a été coupé.

C’est une situation déconcertante lorsque deux coéquipiers doivent se disputer cette place dans la formation de la journée et il faut une certaine finesse pour gérer des situations aussi délicates.

Selon les rapports, le meilleur buteur portugais a commencé à encadrer le jeune Anglais en partageant ses immenses connaissances dans le but de transmettre sa sagesse en matière de but à la prochaine génération.

“Il passe du temps avec lui, parle du jeu et fait des critiques constructives sur le positionnement sur le terrain.”

“Marcus a été un peu surpris par cela parce que c’est toujours difficile quand vous jouez et qu’un coéquipier ne l’est pas et que vous vous battez tous les deux pour le même poste. Mais la relation entre le couple n’a jamais été meilleure et Marcus sait qu’il peut apprendre beaucoup de lui. Il est reconnaissant pour les conseils et pour le fait que Ronaldo semble sincère en ce sens qu’il veut que Marcus s’améliore et réussisse.

Ronaldo a dominé le classement des scores de Manchester United la saison précédente, mais Erik ten Hag s’est concentré sur la construction d’une jeune force de frappe à l’avant et n’a pas autant lancé l’attaquant portugais en Premier League cette saison.

Rashford, en revanche, a frappé une belle course ces derniers temps, inscrivant trois buts tout en enregistrant deux passes décisives lors de ses six apparitions en Premier League jusqu’à présent cette campagne.

