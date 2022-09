Cristiano Ronaldo remporte le prix du meilleur buteur du Portugal au Gala Quinas de Ouro 2022

Cristiano Ronaldo a été honoré au Gala Quinas de Ouro 2022 pour avoir été le meilleur buteur de tous les temps pour le Portugal avec 117 buts en 189 apparitions lors d’une cérémonie organisée par la Fédération portugaise de football.

Ronaldo, qui a mené le Portugal au titre de l’Euro 2016 et qui conduira son pays à la Coupe du monde au Qatar, a déclaré : « Fier de remporter le prix du meilleur buteur national pour le pays que j’aime !

« Je suis fier de recevoir un prix de cette ampleur. Je n’ai jamais pensé qu’un jour, je pourrais y parvenir », a déclaré Ronaldo après avoir reçu le prix.

« Je remercie tous ceux qui ont été importants dans ma carrière. La route a été longue, mais je voudrais dire que ma route n’est pas encore terminée.

La star portugaise de 37 ans a déclaré qu’il n’envisageait pas de se retirer du football international en décembre après le tournoi au Qatar et qu’il prévoyait de jouer au Championnat d’Europe 2024.

« Je suis toujours motivé. Mon ambition est vraiment élevée », a déclaré Ronaldo lors d’un événement mardi soir après avoir été reconnu par la fédération portugaise de football pour ses exploits de buteur. « Je suis dans une équipe nationale avec beaucoup de jeunes. Je veux participer à la Coupe du monde et à l’Euro. Je veux prendre cet engagement maintenant.

Plus tôt cette année, Ronaldo avait déjà rejeté les discussions sur la retraite lorsqu’on lui avait demandé si la Coupe du monde au Qatar serait sa dernière.

« Merci encore à tous mes coéquipiers, entraîneurs, ma famille, mes amis et tous mes fans qui m’ont aidé à réaliser ce grand exploit ! Ensemble, nous continuerons à battre tous les records possibles ! Merci », a posté Ronaldo sur Instagram.

L’attaquant a eu du mal à Manchester United et n’a pas été un partant incontesté avec le club anglais et a récemment marqué son premier but de la saison après avoir converti un penalty lors du match de Ligue Europa contre le shérif Tiraspol.

Il se prépare avec le Portugal pour les matches de la Ligue des Nations en République tchèque samedi et contre l’Espagne à domicile trois jours plus tard.

(Avec les contributions des agences)

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici