Cristiano Ronaldo remporte le premier titre d’Al-Nassr avec un doublé lors de la finale de la Coupe des champions des clubs arabes

Cristiano Ronaldo a guidé les neuf hommes d’Al-Nassr vers leur tout premier titre en Coupe des champions des clubs arabes après avoir marqué deux fois lors d’une victoire 2-1 en prolongation contre son compatriote saoudien Al-Hilal samedi au King Fahd Stadium.

Ronaldo n’a pas réussi à décrocher un trophée la saison dernière après son passage à Al-Nassr, qui a terminé deuxième de la Saudi Pro League, mais le joueur de 38 ans a marqué six fois dans le tournoi pour terminer comme son meilleur buteur en route vers le titre.

Le tournoi est disputé par les meilleurs clubs arabes de la région et comprenait des équipes d’Arabie saoudite, du Qatar, des Émirats arabes unis, d’Irak, du Maroc, de Tunisie et d’Algérie.

L’équipe étoilée d’Al-Nassr a eu de nombreuses occasions de marquer en première mi-temps avec les nouvelles recrues de fin de saison Sadio Mane, Seko Fofana et Marcelo Brozovic, toutes refusées par le gardien Mohammed Alowais.

Le match est resté sans but jusqu’à six minutes après le début de la seconde période lorsque Malcom d’Al-Hilal a croisé le ballon et a trouvé son compatriote brésilien Michael, qui a mis son équipe en avant avec une tête libre.

Pour remuer du sel dans leurs blessures, le joueur de 27 ans a même produit la célébration du but de Ronaldo alors qu’il courait vers le drapeau du coin et sautait dans les airs.

Cela a semblé stimuler Ronaldo et le capitaine du Portugal a égalisé à la 74e minute lorsqu’il a obtenu un centre bas de l’arrière droit Sultan Al-Ghannam pour marquer pour un cinquième match consécutif.

Al-Nassr a également vu deux joueurs expulsés en seconde période à sept minutes d’intervalle, le défenseur Abdulelah Al-Amri et le remplaçant Nawaf Boushal obtenant leurs ordres de marche, mais ils ont tenu bon pour prolonger le match.

Ronaldo a ensuite doublé l’avance dans la première mi-temps des prolongations lorsqu’il a rebondi sur la barre transversale et est rentré chez lui avec le gardien hors de sa ligne.

Il y avait cependant des inquiétudes lorsque Ronaldo a été expulsé du terrain avec une blessure apparente après une collision dans la deuxième période de prolongation – deux jours seulement avant leur match d’ouverture de la Saudi Pro League contre Al-Ettifaq.

