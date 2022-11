Cristiano Ronaldo remporte le but de Bruno Fernandes lors de la victoire 2-0 du Portugal contre l’Uruguay

Le Portugal s’est qualifié pour le prochain tour de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 grâce à un doublé de Bruno Fernandes alors qu’il battait l’Uruguay 2-0 lundi. Le milieu de terrain a renvoyé son équipe en tête en seconde période depuis l’extérieur de la surface avant de convertir un coup de pied pour sceller l’affaire.

Cependant, le premier but de Fernandes a en quelque sorte créé une tempête sur les réseaux sociaux. Et notez à quel point c’était bon (c’était en effet un but superbe). La manière dont il a remis le Portugal en tête a divisé les opinions.

Pourquoi demandes-tu?

Eh bien, la première tentative de Fernandes n’était pas au but depuis la gauche. Il avait en effet délivré un centre parfait pour son coéquipier Cristiano Ronaldo qui s’est élevé haut pour tenter de faire entrer le ballon de la tête dans les filets.

Le ballon s’est retrouvé dans le filet et Ronaldo s’est lancé dans des célébrations folles avec ses coéquipiers qui l’entouraient. Cependant, il a rapidement été annoncé que le but était attribué à Fernandes car les officiels estimaient que Ronaldo n’avait pas été touché.

Fortuit pour Fernandes. Pas de chance pour Ronaldo.

Ici, faites votre propre jugement.

Fernandes, qui a également joué aux côtés de Ronaldo à Manchester United avant la sortie controversée de ce dernier, a minimisé son rôle principal dans la victoire.

“Ce qui est important, c’est que nous ayons pu passer au tour suivant et très important, c’était la victoire contre un adversaire coriace”, a-t-il déclaré. “Notre objectif est de penser match après match et nous devons faire de notre mieux car nous voulons évidemment gagner tous les matchs.”

L’entraîneur du Portugal, Fernando Santos, n’a pas tari d’éloges sur son équipe.

“Nous avons clairement montré que nous sommes une unité très forte, à la fois dans la qualité du jeu et dans le lien entre eux”, a déclaré Santos. “C’est ainsi que des choses positives sont réalisées. Nous travaillerons toujours comme ça.”

