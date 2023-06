Cristiano Ronaldo rejette les rapports de contrat lié à la rupture avec Georgina Rodriguez

Il y aurait un contrat secret entre Cristiano Ronaldo et sa petite amie Georgina Rodriguez pour faire face à une situation après une rupture. Conformément à l’accord présumé, le couple vedette partagera sa propriété et son solde bancaire s’ils se séparent un jour, selon un reportage de TV Guia.

Après la révélation du rapport, Ronaldo lui-même a rejeté toutes les affirmations concernant l’accord de rupture, soulignant le lien entre lui et Georgina.

A LIRE AUSSI | « Aucune prolongation mentionnée », déclare Kylian Mbappe au milieu de la bombe du contrat du PSG

Lors de l’événement de lancement de sa nouvelle marque d’eau, Ursu9, Ronaldo a clarifié sa relation avec Georgina, s’engageant à être toujours avec elle. « Je serai toujours avec elle et elle avec moi. Nous sommes tous les deux beaucoup plus forts ensemble », a déclaré le capitaine d’Al Nassr, cité par Mundo Deportivo.

Ronaldo a en outre souligné le soutien que la star portugaise a reçu de sa famille. Il a également parlé de l’implication de Georgina dans toutes ses entreprises.

« Ma famille est toujours à mes côtés. Gio me soutient dans tous mes efforts, et je fais de même pour elle. Elle réussit et je la soutiens de tout cœur », a expliqué Ronaldo.

Ces commentaires ont bel et bien dissipé les affirmations concernant toute fissure dans la relation à long terme de Ronaldo et Georgina.

Ronaldo et Georgina Rodrigues entretiennent une relation heureuse depuis 2016, lorsque l’international portugais profitait de l’apogée de sa carrière au Real Madrid. Le footballeur a croisé la route de Georgina dans un magasin Gucci, où le mannequin espagnol travaillait comme assistante commerciale.

Le couple élève cinq enfants, dont deux sont les enfants biologiques de Georgina. Ronaldo et Georgina ont eu la chance d’avoir leur première fille biologique Alana Martina en 2017.

A LIRE AUSSI | L’avenir de Kylian Mbappe dans un doute majeur après son refus de prolonger son contrat avec le PSG

Plus tôt, un rapport d’une publication arabe anonyme affirmait que la mère de Ronaldo, Dolores, s’était tournée vers la magie noire et la sorcellerie dans le but de faire rompre son fils avec Georgina Rodrigues. L’allégation a attiré l’attention de la sœur de Ronaldo, Katia Aveiro, qui a immédiatement riposté, affirmant que les coupables « ne resteraient pas impunis ».

« Je vais finir ceci pour que celui qui a eu la merveilleuse idée de publier ceci ne le laisse pas en rester là. Ma mère a environ 70 ans. Elle n’est plus en bonne santé. Elle a déjà traversé beaucoup de choses dans cette vie pour subvenir aux besoins de ses enfants », a déclaré Katia.

Ronaldo et sa famille vivent actuellement à Riyad, en Arabie saoudite. Ils se sont envolés pour la nation du Golfe en janvier de cette année après que l’attaquant portugais a signé un nouveau contrat avec Al Nassr.